Топ 5 предложений в отели Сочи из Регионов

Из Нижнего Новгорода тур в Сочи « City Park Hotel Sochi »

Из Нижнего Новгорода на 5 ночей за 46161 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/tbum стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 15 июля — 20 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB)

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка не включена

Посмотреть тур

Из Уфы тур в Сочи «Отель Мио»

Из Уфы на 7 ночей за 39340 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/dxz6 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 28 июля — 3 августа



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка не включена

Посмотреть тур

Из Самары тур в Сочи «Санаторий Радуга»

Из Самары на 5 ночей за 44737 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/hz07 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 16 июля — 21 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак, обед, ужин (FB)

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка включена

Посмотреть тур

Из Казани тур в Сочи «Гостевой Дом Море И Горы»

Из Казани на 6 ночей за 26004 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/y5gm стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 11 июля — 17 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка не включена

Посмотреть тур

Из Екатеринбурга тур в Сочи «Отель Горное Ущелье»

Из Екатеринбурга на 5 ночей за 32505 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/zlpe стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 13 июля — 19 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка не включена