Топ 5 предложений в отели Сочи из Регионов

Из Нижнего Новгорода тур в Сочи « City Park Hotel Sochi »

Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 54734 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/psy0 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 8 июля — 15 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Уфы тур в Сочи «Пансионат Находка»

Из Уфы на 7 ночей за 36042 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/4czi стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 8 июля — 15 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка не включена

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Из Самары тур в Сочи «Малекон Отель»

Из Самары на 7 ночей за 48153 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/gyek стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 8 июля — 15 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка включена

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Из Казани тур в Сочи «Отель Грейс Кристалл»

Из Казани на 7 ночей за 48642 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/bh6w стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 8 июля — 16 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка не включена

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Из Екатеринбурга тур в Сочи «Гостевой Дом Рузана»

Из Екатеринбурга на 7 ночей за 32186 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/8h8v стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 8 июля — 15 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка не включена