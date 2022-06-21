Топ 5 предложений в отели Сочи из Регионов

Из Нижнего Новгорода тур в Сочи « City Park Hotel Sochi »
Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 54004 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/psy0 стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 8 июля — 15 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак (BB)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка не включена
Из Уфы тур в Сочи «Пансионат Находка»
Из Уфы на 7 ночей за 31454 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/4czi стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 8 июля — 15 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка не включена
Из Самары тур в Сочи «Малекон Отель»
Из Самары на 7 ночей за 52541 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/gyek стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 8 июля — 15 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка включена
Из Казани тур в Сочи «Отель Грейс Кристалл»
Из Казани на 7 ночей за 55850 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/bh6w стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 8 июля — 15 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак (BB)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка не включена
Из Екатеринбурга тур в Сочи «Гостевой Дом Рузана»
Из Екатеринбурга на 7 ночей за 28554 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/8h8v стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 8 июля — 15 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка не включена
ФОТО: UNSPLASH
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