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Топ 5 предложений в отели Сочи из Регионов

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Содержание
  1. Из Нижнего Новгорода тур в Сочи « City Park Hotel Sochi »
  2. Из Уфы тур в Сочи «Пансионат Находка»
  3. Из Самары тур в Сочи «Малекон Отель»
  4. Из Казани тур в Сочи «Отель Грейс Кристалл»
  5. Из Екатеринбурга тур в Сочи «Гостевой Дом Рузана»

Из Нижнего Новгорода тур в Сочи « City Park Hotel Sochi »

Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 54004 руб. с человека
По ссылке —  https://checkintime.ru/psy0 стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 8 июля — 15 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Сочи из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Завтрак (BB) 
  • Трансфер в отель не включен
  • Мед.страховка не включена
Посмотреть тур

Из Уфы тур в Сочи «Пансионат Находка»

Из Уфы на 7 ночей за 31454 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/4czi стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 8 июля — 15 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Сочи из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Без питания (RO)
  • Трансфер в отель не включен
  • Мед.страховка не включена
Посмотреть тур

Из Самары тур в Сочи «Малекон Отель»

Из Самары на 7 ночей за 52541 руб. с человека
По ссылке —  https://checkintime.ru/gyek стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 8 июля — 15 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Сочи из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Без питания (RO)
  • Трансфер в отель не включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Казани тур в Сочи «Отель Грейс Кристалл»

Из Казани на 7 ночей за 55850 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/bh6w стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в отели Сочи из Регионов - 1ac108688538eb374121f0dbaf8072d8Топ 5 предложений в отели Сочи из Регионов - edb54f24e0e1e1d3d2595cdd3c31a0bc

Когда: 8 июля — 15 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Сочи из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Завтрак (BB)
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка не включена
Посмотреть тур

Из Екатеринбурга тур в Сочи «Гостевой Дом Рузана»

Из Екатеринбурга на 7 ночей за 28554 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/8h8v  стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в отели Сочи из Регионов - 6d9a0f080b24fed211ab50a46fc64778Топ 5 предложений в отели Сочи из Регионов - f9a899fa4ae5f9d3b46342eecf5720b2

Когда: 8 июля — 15 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Без питания (RO)
  • Трансфер в отель не включен
  • Мед.страховка не включена
Посмотреть тур

ФОТО: UNSPLASH
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Анастасия Пашнюк
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