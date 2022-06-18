Топ 5 предложений в отели Сочи из Регионов

Из Нижнего Новгорода тур в Сочи « City Park Hotel Sochi »
Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 52983 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/if0n стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 15 июля — 22 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак (BB)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка не включена
Из Уфы тур в Сочи «Отель Мио»
Из Уфы на 7 ночей за 49426 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/607p стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 15 июля — 22 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка не включена
Из Самары тур в Сочи «Санаторий Радуга»
Из Самары на 5 ночей за 53375 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/hz07 стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 16 июля — 21 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак, обед, ужин (FB)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка включена
Из Казани тур в Сочи «Гостевой Дом Море И Горы»
Из Казани на 7 ночей за 27251 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/y5gm стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 11 июля — 19 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка не включена
Из Екатеринбурга тур в Сочи «Отель Горное Ущелье»
Из Екатеринбурга на 5 ночей за 23731 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/zlpe стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 13 июля — 19 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка не включена
ФОТО: UNSPLASH
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