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Топ 5 предложений в отели Сочи из Регионов

Горящие туры
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Содержание
  1. Из Нижнего Новгорода тур в Сочи « City Park Hotel Sochi »
  2. Из Уфы тур в Сочи «Отель Мио»
  3. Из Самары тур в Сочи «Санаторий Радуга»
  4. Из Казани тур в Сочи «Гостевой Дом Море И Горы»
  5. Из Екатеринбурга тур в Сочи «Отель Горное Ущелье»

Из Нижнего Новгорода тур в Сочи « City Park Hotel Sochi »

Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 52983 руб. с человека
По ссылке —  https://checkintime.ru/if0n стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 15 июля — 22 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Сочи из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Завтрак (BB) 
  • Трансфер в отель не включен
  • Мед.страховка не включена
Посмотреть тур

Из Уфы тур в Сочи «Отель Мио»

Из Уфы на 7 ночей за 49426 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/607p стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 15 июля — 22 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Сочи из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Без питания (RO)
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка не включена
Посмотреть тур

Из Самары тур в Сочи «Санаторий Радуга»

Из Самары на 5 ночей за 53375 руб. с человека
По ссылке —  https://checkintime.ru/hz07 стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 16 июля — 21 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Сочи из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Завтрак, обед, ужин (FB)
  • Трансфер в отель не включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Казани тур в Сочи «Гостевой Дом Море И Горы»

Из Казани на 7 ночей за 27251 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/y5gm стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 11 июля — 19 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Сочи из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Без питания (RO) 
  • Трансфер в отель не включен
  • Мед.страховка не включена
Посмотреть тур

Из Екатеринбурга тур в Сочи «Отель Горное Ущелье»

Из Екатеринбурга на 5 ночей за 23731 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/zlpe  стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 13 июля — 19 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Без питания (RO)
  • Трансфер в отель не включен
  • Мед.страховка не включена
Посмотреть тур

ФОТО: UNSPLASH
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Анастасия Пашнюк
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