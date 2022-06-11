Топ 5 предложений в отели Абхазии из Регионов

Из Нижнего Новгорода тур в Абхазию «База Отдыха Мия»

Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 27042 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/cb0h стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 28 июня — 5 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак, обед, ужин (FB)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Уфы тур в Абхазию «Кистрик Отель»

Из Уфы на 7 ночей за 26486 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/xtnb стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 28 июня — 6 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка не включена

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Из Самары тур в Абхазию «Гостиница Белые Скалы»

Из Самары на 7 ночей за 18734 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/n47i стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 23 июня — 30 июня



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Казани тур в Абхазию «Тамыш Village»

Из Казани на 7 ночей за 23246 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/77cx стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 23 июня — 30 июня



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Екатеринбурга тур в Абхазию «Отель У Резо»

Из Екатеринбурга на 7 ночей за 23286 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/86y1 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 27 июня — 4 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка не включена