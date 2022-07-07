Топ 5 предложений в отели Абхазии из Регионов

Из Нижнего Новгорода тур в Абхазию «Отель Олимп»

Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 33372 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/xqa8 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 20 июля — 27 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка включена

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Из Уфы тур в Абхазию «Апсны»

Из Уфы на 7 ночей за 65410 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/fk24 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 9 июля — 16 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB)

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка включена

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Из Самары тур в Абхазию «Гостиница Келешбей»

Из Самары на 7 ночей за 38348 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/emin стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 12 июля — 19 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB )

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка не включена

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Из Казани тур в Абхазию «Отель Акра»

Из Казани на 7 ночей за 42834 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/2t73 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 12 июля — 19 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB)

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка не включена

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Из Екатеринбурга тур в Абхазию «Отель Родеро»

Из Екатеринбурга на 7 ночей за 41195 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/02v2 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 21 июля — 28 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена