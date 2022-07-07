Топ 5 предложений в отели Абхазии из Регионов

Из Нижнего Новгорода тур в Абхазию «Отель Олимп»
Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 33372 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/xqa8 стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 20 июля — 27 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка включена
Из Уфы тур в Абхазию «Апсны»
Из Уфы на 7 ночей за 65410 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/fk24 стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 9 июля — 16 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак (BB)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка включена
Из Самары тур в Абхазию «Гостиница Келешбей»
Из Самары на 7 ночей за 38348 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/emin стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 12 июля — 19 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак (BB)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка не включена
Из Казани тур в Абхазию «Отель Акра»
Из Казани на 7 ночей за 42834 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/2t73 стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 12 июля — 19 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак (BB)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка не включена
Из Екатеринбурга тур в Абхазию «Отель Родеро»
Из Екатеринбурга на 7 ночей за 41195 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/02v2 стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 21 июля — 28 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
ФОТО: UNSPLASH
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