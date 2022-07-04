Топ 5 предложений в отели Абхазии из Регионов

Из Нижнего Новгорода тур в Абхазию «Гостиница Белые Скалы»

Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 32706 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/t6wx стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 28 июля — 4 августа



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Уфы тур в Абхазию «Gud House»

Из Уфы на 7 ночей за 49160 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/2p4g стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 28 июля — 4 августа



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак и ужин (HB)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Самары тур в Абхазию «Курортный Комплекс Парадайз»

Из Самары на 7 ночей за 39837 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/r3he стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 28 июля — 4 августа



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Казани тур в Абхазию «Комфорт Отель»

Из Казани на 7 ночей за 39879 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/0y4x стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 28 июля — 4 августа



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB)

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка включена

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Из Екатеринбурга тур в Абхазию «Гостиница Келешбей»

Из Екатеринбурга на 7 ночей за 47671 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/4j4l стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 28 июля — 4 августа



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена