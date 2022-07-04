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Топ 5 предложений в отели Абхазии из Регионов

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Содержание
  1. Из Нижнего Новгорода тур в Абхазию «Гостиница Белые Скалы»
  2. Из Уфы тур в Абхазию «Gud House»
  3. Из Самары тур в Абхазию «Курортный Комплекс Парадайз»
  4. Из Казани тур в Абхазию «Комфорт Отель»
  5. Из Екатеринбурга тур в Абхазию «Гостиница Келешбей»

Из Нижнего Новгорода тур в Абхазию «Гостиница Белые Скалы»

Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 32706 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/t6wx  стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 28 июля — 4 августа

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Абхазии из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Без питания (RO)
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Уфы тур в Абхазию «Gud House»

Из Уфы на 7 ночей за 49160 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/2p4g стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 28 июля — 4 августа

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Абхазии из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Завтрак и ужин (HB) 
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Самары тур в Абхазию «Курортный Комплекс Парадайз»

Из Самары на 7 ночей за 39837 руб. с человека
По ссылке —  https://checkintime.ru/r3he стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в отели Абхазии из Регионов - 75b8bdfe98d99e8f15cb3032d61b1a6e_webp_x310Топ 5 предложений в отели Абхазии из Регионов - e9a1543d0193b867fe05fbb5888b412a_webp_x310

Когда: 28 июля — 4 августа

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Абхазии из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Завтрак (BB) 
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Казани тур в Абхазию «Комфорт Отель»

Из Казани на 7 ночей за 39879 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/0y4x стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в отели Абхазии из Регионов - f70809cee00ebe00cf8beb8106506030_webp_x310Топ 5 предложений в отели Абхазии из Регионов - d92d70faccdbca8314755bbf064acff4_webp_x310

Когда: 28 июля — 4 августа

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Абхазии из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Завтрак (BB) 
  • Трансфер в отель не включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Екатеринбурга тур в Абхазию «Гостиница Келешбей»

Из Екатеринбурга на 7 ночей за 47671 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/4j4l  стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 28 июля — 4 августа

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Абхазии из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Завтрак (BB)
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

ФОТО: UNSPLASH
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Анастасия Пашнюк
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