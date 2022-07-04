Топ 5 предложений в отели Абхазии из Регионов

Из Нижнего Новгорода тур в Абхазию «Гостиница Белые Скалы»
Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 32706 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/t6wx стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 28 июля — 4 августа
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Уфы тур в Абхазию «Gud House»
Из Уфы на 7 ночей за 49160 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/2p4g стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 28 июля — 4 августа
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак и ужин (HB)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Самары тур в Абхазию «Курортный Комплекс Парадайз»
Из Самары на 7 ночей за 39837 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/r3he стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 28 июля — 4 августа
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак (BB)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Казани тур в Абхазию «Комфорт Отель»
Из Казани на 7 ночей за 39879 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/0y4x стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 28 июля — 4 августа
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак (BB)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка включена
Из Екатеринбурга тур в Абхазию «Гостиница Келешбей»
Из Екатеринбурга на 7 ночей за 47671 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/4j4l стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 28 июля — 4 августа
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак (BB)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
ФОТО: UNSPLASH
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