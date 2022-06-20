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Топ 5 предложений в отели Абхазии из Регионов

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Содержание
  1. Из Нижнего Новгорода тур в Абхазию «Парк-Отель Гора Царя Баграта»
  2. Из Уфы тур в Абхазию «ГД Эдем»
  3. Из Самары тур в Абхазию « Garden Resort Gagra»
  4. Из Казани тур в Абхазию «Отель Дом Москвы»
  5. Из Екатеринбурга тур в Абхазию «База Отдыха Апсны»

Из Нижнего Новгорода тур в Абхазию «Парк-Отель Гора Царя Баграта»

Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 44618 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/3pl7  стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 2 июля — 9 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Абхазии из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Завтрак (BB)
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Уфы тур в Абхазию «ГД Эдем»

Из Уфы на 7 ночей за 30345 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/ep7k стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 2 июля — 9 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Абхазии из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Без питания (RO) 
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Самары тур в Абхазию « Garden Resort Gagra»

Из Самары на 6 ночей за 53237 руб. с человека
По ссылке —  https://checkintime.ru/hy2k стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 2 июля — 8 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Абхазии из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Завтрак (BB)
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Казани тур в Абхазию «Отель Дом Москвы»

Из Казани на 7 ночей за 37758 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/22p6 стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 2 июля — 9 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Абхазии из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Завтрак (BB) 
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Екатеринбурга тур в Абхазию «База Отдыха Апсны»

Из Екатеринбурга на 7 ночей за 48178 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/5z30  стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 2 июля — 9 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Абхазии из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Завтрак и ужин (HB)
  • Трансфер в отель не включен
  • Мед.страховка не включена
Посмотреть тур

ФОТО: UNSPLASH
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Анастасия Пашнюк
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