Топ 5 предложений в отели Абхазии из Регионов

Из Нижнего Новгорода тур в Абхазию «Парк-Отель Гора Царя Баграта»
Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 44618 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/3pl7 стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 2 июля — 9 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак (BB)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Уфы тур в Абхазию «ГД Эдем»
Из Уфы на 7 ночей за 30345 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/ep7k стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 2 июля — 9 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Самары тур в Абхазию « Garden Resort Gagra»
Из Самары на 6 ночей за 53237 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/hy2k стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 2 июля — 8 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак (BB)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Казани тур в Абхазию «Отель Дом Москвы»
Из Казани на 7 ночей за 37758 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/22p6 стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 2 июля — 9 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак (BB)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Екатеринбурга тур в Абхазию «База Отдыха Апсны»
Из Екатеринбурга на 7 ночей за 48178 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/5z30 стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 2 июля — 9 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак и ужин (HB)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка не включена
ФОТО: UNSPLASH
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