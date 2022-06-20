Топ 5 предложений в отели Абхазии из Регионов

Из Нижнего Новгорода тур в Абхазию «Парк-Отель Гора Царя Баграта»

Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 44618 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/3pl7 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 2 июля — 9 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Уфы тур в Абхазию «ГД Эдем»

Из Уфы на 7 ночей за 30345 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/ep7k стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 2 июля — 9 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Самары тур в Абхазию « Garden Resort Gagra»

Из Самары на 6 ночей за 53237 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/hy2k стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 2 июля — 8 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Казани тур в Абхазию «Отель Дом Москвы»

Из Казани на 7 ночей за 37758 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/22p6 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 2 июля — 9 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Екатеринбурга тур в Абхазию «База Отдыха Апсны»

Из Екатеринбурга на 7 ночей за 48178 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/5z30 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 2 июля — 9 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак и ужин (HB)

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка не включена