Топ 5 предложений в отели Абхазии из Регионов

Из Нижнего Новгорода тур в Абхазию «Гостиница Белые Скалы»
Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 34358 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/un6h стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 16 июля — 23 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка не включена
Из Уфы тур в Абхазию « Duglas Hotel»
Из Уфы на 5 ночей за 36795 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/w190 стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 15 июля — 20 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Самары тур в Абхазию «Дом Отдыха Мидель-Гагра»
Из Самары на 5 ночей за 36433 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/ycia стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 16 июля — 21 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак, обед, ужин (FB)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Казани тур в Абхазию «Отель Акра»
Из Казани на 7 ночей за 40458 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/95sg стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 15 июля — 22 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак (BB)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Екатеринбурга тур в Абхазию «Летний Солнечный Пансионат»
Из Екатеринбурга на 7 ночей за 41197 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/ivh3 стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 16 июля — 23 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак, обед, ужин (FB)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка не включена
ФОТО: UNSPLASH
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