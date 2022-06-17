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Топ 5 предложений в отели Абхазии из Регионов

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Содержание
  1. Из Нижнего Новгорода тур в Абхазию «Гостиница Белые Скалы»
  2. Из Уфы тур в Абхазию « Duglas Hotel»
  3. Из Самары тур в Абхазию «Дом Отдыха Мидель-Гагра»
  4. Из Казани тур в Абхазию «Отель Акра»
  5. Из Екатеринбурга тур в Абхазию «Летний Солнечный Пансионат»

Из Нижнего Новгорода тур в Абхазию «Гостиница Белые Скалы»

Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 34358 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/un6h стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 16 июля — 23 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Абхазии из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Без питания (RO)
  • Трансфер в отель не включен
  • Мед.страховка не включена
Посмотреть тур

Из Уфы тур в Абхазию « Duglas Hotel»

Из Уфы на 5 ночей за 36795 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/w190 стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 15 июля — 20 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Абхазии из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Без питания (RO) 
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Самары тур в Абхазию «Дом Отдыха Мидель-Гагра»

Из Самары на 5 ночей за 36433 руб. с человека
По ссылке —  https://checkintime.ru/ycia стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 16 июля — 21 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Абхазии из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Завтрак, обед, ужин (FB)
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Казани тур в Абхазию «Отель Акра»

Из Казани на 7 ночей за 40458 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/95sg стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 15 июля — 22 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Абхазии из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Завтрак (BB) 
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Екатеринбурга тур в Абхазию «Летний Солнечный Пансионат»

Из Екатеринбурга на 7 ночей за 41197 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/ivh3  стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 16 июля — 23 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Абхазии из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Завтрак, обед, ужин (FB)
  • Трансфер в отель не включен
  • Мед.страховка не включена
Посмотреть тур

ФОТО: UNSPLASH
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Анастасия Пашнюк
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