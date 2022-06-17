Топ 5 предложений в отели Абхазии из Регионов

Из Нижнего Новгорода тур в Абхазию «Гостиница Белые Скалы»

Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 34358 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/un6h стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 16 июля — 23 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка не включена

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Из Уфы тур в Абхазию « Duglas Hotel»

Из Уфы на 5 ночей за 36795 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/w190 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 15 июля — 20 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Самары тур в Абхазию «Дом Отдыха Мидель-Гагра»

Из Самары на 5 ночей за 36433 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/ycia стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 16 июля — 21 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак, обед, ужин (FB)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Казани тур в Абхазию «Отель Акра»

Из Казани на 7 ночей за 40458 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/95sg стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 15 июля — 22 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Екатеринбурга тур в Абхазию «Летний Солнечный Пансионат»

Из Екатеринбурга на 7 ночей за 41197 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/ivh3 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 16 июля — 23 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак, обед, ужин (FB)

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка не включена