Топ 5 предложений в отели Абхазии из Регионов

Из Нижнего Новгорода тур в Абхазию «Гостиница Белые Скалы»

Из Нижнего Новгорода на 6 ночей за 23001 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/rlfh стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 11 июля — 17 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка не включена

Посмотреть тур

Из Уфы тур в Абхазию «Тамыш Village»

Из Уфы на 7 ночей за 26202 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/pe88 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 1 июля — 8 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

Посмотреть тур

Из Самары тур в Абхазию «ГД Милена»

Из Самары на 5 ночей за 23039 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/8dhm стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 15 июля — 20 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

Посмотреть тур

Из Казани тур в Абхазию «Пансионат Айтар»

Из Казани на 6 ночей за 34448 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/x53a стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 4 июля — 10 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак, обед, ужин (FB)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

Посмотреть тур

Из Екатеринбурга тур в Абхазию «Летние Домики Бамбора»

Из Екатеринбурга на 7 ночей за 41036 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/kmyd стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 7 июля — 14 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка не включена