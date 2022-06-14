Топ 5 предложений в отели Абхазии из Регионов

Из Нижнего Новгорода тур в Абхазию «Гостиница Белые Скалы»
Из Нижнего Новгорода на 6 ночей за 23001 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/rlfh стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 11 июля — 17 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка не включена
Из Уфы тур в Абхазию «Тамыш Village»
Из Уфы на 7 ночей за 26202 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/pe88 стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 1 июля — 8 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак (BB)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Самары тур в Абхазию «ГД Милена»
Из Самары на 5 ночей за 23039 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/8dhm стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 15 июля — 20 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Казани тур в Абхазию «Пансионат Айтар»
Из Казани на 6 ночей за 34448 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/x53a стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 4 июля — 10 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак, обед, ужин (FB)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Екатеринбурга тур в Абхазию «Летние Домики Бамбора»
Из Екатеринбурга на 7 ночей за 41036 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/kmyd стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 7 июля — 14 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка не включена
ФОТО: UNSPLASH
Как найти горящий тур? Удобный календарь туров для быстрой проверки.
Или полноценный онлайн поиск по нужным вам датам и фильтрам - Поиск тура
Так же, удобно следить за горящими турами на выходные из нашего специально раздела "На выходные"
Видео: 17 советов как находить и покупать туры выгодно