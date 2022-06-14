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Топ 5 предложений в отели Абхазии из Регионов

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Содержание
  1. Из Нижнего Новгорода тур в Абхазию «Гостиница Белые Скалы»
  2. Из Уфы тур в Абхазию «Тамыш Village»
  3. Из Самары тур в Абхазию «ГД Милена»
  4. Из Казани тур в Абхазию «Пансионат Айтар»
  5. Из Екатеринбурга тур в Абхазию «Летние Домики Бамбора»

Из Нижнего Новгорода тур в Абхазию «Гостиница Белые Скалы»

Из Нижнего Новгорода на 6 ночей за 23001 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/rlfh  стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 11 июля — 17 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Абхазии из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Без питания (RO)
  • Трансфер в отель не включен
  • Мед.страховка не включена
Посмотреть тур

Из Уфы тур в Абхазию «Тамыш Village»

Из Уфы на 7 ночей за 26202 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/pe88 стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 1 июля — 8 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Абхазии из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Завтрак (BB)
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Самары тур в Абхазию «ГД Милена»

Из Самары на 5 ночей за 23039 руб. с человека
По ссылке —  https://checkintime.ru/8dhm стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 15 июля — 20 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Абхазии из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Без питания (RO) 
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Казани тур в Абхазию «Пансионат Айтар»

Из Казани на 6 ночей за 34448 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/x53a стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 4 июля — 10 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Абхазии из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Завтрак, обед, ужин (FB)
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Екатеринбурга тур в Абхазию «Летние Домики Бамбора»

Из Екатеринбурга на 7 ночей за 41036 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/kmyd  стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 7 июля — 14 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Абхазии из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Без питания (RO)
  • Трансфер в отель не включен
  • Мед.страховка не включена
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ФОТО: UNSPLASH
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Анастасия Пашнюк
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