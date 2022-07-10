Топ 5 предложений в отели Абхазии из Регионов

Из Нижнего Новгорода тур в Абхазию «База Отдыха Мия»
Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 35123 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/tqnn стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 24 июля — 31 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка включена
Из Уфы тур в Абхазию «Кистрик Отель»
Из Уфы на 7 ночей за 52155 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/5×28 стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 24 июля — 31 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка включена
Из Самары тур в Абхазию «Гостиница Белые Скалы»
Из Самары на 7 ночей за 45966 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/76hu стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 24 июля — 31 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка включена
Из Казани тур в Абхазию «Тамыш Village»
Из Казани на 7 ночей за 39165 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/l9tx стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 24 июля — 31 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак (BB)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Екатеринбурга тур в Абхазию «Пансионат Эвкалиптовая Роща»
Из Екатеринбурга на 7 ночей за 45058 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/fsch стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 5 августа — 13 августа
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак, обед, ужин (FB)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка включена
ФОТО: UNSPLASH
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