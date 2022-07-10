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Топ 5 предложений в отели Абхазии из Регионов

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Содержание
  1. Из Нижнего Новгорода тур в Абхазию «База Отдыха Мия»
  2. Из Уфы тур в Абхазию «Кистрик Отель»
  3. Из Самары тур в Абхазию «Гостиница Белые Скалы»
  4. Из Казани тур в Абхазию «Тамыш Village»
  5. Из Екатеринбурга тур в Абхазию «Пансионат Эвкалиптовая Роща»

Из Нижнего Новгорода тур в Абхазию «База Отдыха Мия»

Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 35123 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/tqnn стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 24 июля — 31 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Абхазии из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Без питания (RO)
  • Трансфер в отель не включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Уфы тур в Абхазию «Кистрик Отель»

Из Уфы на 7 ночей за 52155 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/5×28 стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в отели Абхазии из Регионов - 06891eb15187f40282c3ce1f893bf793Топ 5 предложений в отели Абхазии из Регионов - 8ac35c10ff8f0ccbe4a0249155ed94b3

Когда: 24 июля — 31 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Абхазии из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Без питания (RO)
  • Трансфер в отель не включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Самары тур в Абхазию «Гостиница Белые Скалы»

Из Самары на 7 ночей за 45966 руб. с человека
По ссылке —  https://checkintime.ru/76hu стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в отели Абхазии из Регионов - d86f0651103a36c48c065174d5e1d373Топ 5 предложений в отели Абхазии из Регионов - 7fb66e500f84be4c3dff51b7f7d24ca9

Когда: 24 июля — 31 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Абхазии из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Без питания (RO) 
  • Трансфер в отель не включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Казани тур в Абхазию «Тамыш Village»

Из Казани на 7 ночей за 39165 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/l9tx стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в отели Абхазии из Регионов - d01a06c50d7990e25a79c32e358bddc3Топ 5 предложений в отели Абхазии из Регионов - 9231e85f96abe8afc8c8fda21030cf86

Когда: 24 июля — 31 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Абхазии из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Завтрак (BB)
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Екатеринбурга тур в Абхазию «Пансионат Эвкалиптовая Роща»

Из Екатеринбурга на 7 ночей за 45058 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/fsch стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 5 августа — 13 августа

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Абхазии из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Завтрак, обед, ужин (FB)
  • Трансфер в отель не включен
  • Мед.страховка включена
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ФОТО: UNSPLASH
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Анастасия Пашнюк
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