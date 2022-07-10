Топ 5 предложений в отели Абхазии из Регионов

Из Нижнего Новгорода тур в Абхазию «База Отдыха Мия»

Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 35123 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/tqnn стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 24 июля — 31 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка включена

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Из Уфы тур в Абхазию «Кистрик Отель»

Из Уфы на 7 ночей за 52155 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/5×28 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 24 июля — 31 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка включена

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Из Самары тур в Абхазию «Гостиница Белые Скалы»

Из Самары на 7 ночей за 45966 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/76hu стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 24 июля — 31 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка включена

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Из Казани тур в Абхазию «Тамыш Village»

Из Казани на 7 ночей за 39165 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/l9tx стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 24 июля — 31 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Екатеринбурга тур в Абхазию «Пансионат Эвкалиптовая Роща»

Из Екатеринбурга на 7 ночей за 45058 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/fsch стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 5 августа — 13 августа



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак, обед, ужин (FB)

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка включена