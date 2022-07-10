Топ 5 предложений в лучшие отели Турции из Регионов!

Из Нижнего Новгорода тур в Турцию «Best Alanya Hotel»
Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 76100 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/88a3 стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 17 июля — 25 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: AI — Всё включено
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Уфы тур в Турцию «Side Orange Palace»
Из Уфы на 7 ночей за 97300 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/b8re стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 17 июля — 24 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Всё включено (AI)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Самары тур в Турцию «Senza Hotels Grand Santana Hotel»
Из Самары на 7 ночей за 83900 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/yahu стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 17 июля — 24 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Ультра всё включено (UAI)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Казани тур в Турцию «Antik Hotel & Garden»
Из Казани на 7 ночей за 80600 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/v5z6 стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 20 июля — 28 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Всё включено (AI)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Екатеринбурга тур в Турцию «Havana Hotel Kemer»
Из Екатеринбурга на 7 ночей за 91500 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/n80m стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 20 июля — 27 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Всё включено (AI)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
ФОТО: UNSPLASH
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