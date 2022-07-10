Топ 5 предложений в лучшие отели Турции из Регионов!

Из Нижнего Новгорода тур в Турцию «Best Alanya Hotel»

Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 76100 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/88a3 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 17 июля — 25 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: AI — Всё включено

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Уфы тур в Турцию «Side Orange Palace»

Из Уфы на 7 ночей за 97300 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/b8re стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 17 июля — 24 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Всё включено (AI)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Самары тур в Турцию «Senza Hotels Grand Santana Hotel»

Из Самары на 7 ночей за 83900 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/yahu стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 17 июля — 24 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Ультра всё включено (UAI)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Казани тур в Турцию «Antik Hotel & Garden»

Из Казани на 7 ночей за 80600 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/v5z6 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 20 июля — 28 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Всё включено (AI)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Екатеринбурга тур в Турцию «Havana Hotel Kemer»

Из Екатеринбурга на 7 ночей за 91500 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/n80m стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 20 июля — 27 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Всё включено (AI)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена