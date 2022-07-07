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Топ 5 предложений в лучшие отели Турции из Регионов!

Горящие туры
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Содержание
  1. Из Нижнего Новгорода тур в Турцию «Diamond Elite Hotel & Spa»
  2. Из Уфы тур в Турцию «Istanbul Beach Hotel»
  3. Из Самары тур в Турцию «Green Peace Hotel»
  4. Из Казани тур в Турцию «Club Hotel Caretta Beach»
  5. Из Екатеринбурга тур в Турцию «Mylome Luxury Hotel & Resort»

Из Нижнего Новгорода тур в Турцию «Diamond Elite Hotel & Spa»

Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 98700 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/4dx8 стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели Турции из Регионов!

Когда: 21 июля — 28 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели Турции из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: AI — Всё включено
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Уфы тур в Турцию «Istanbul Beach Hotel»

Из Уфы на 7 ночей за 72600 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/ewio стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели Турции из Регионов!

Когда: 15 июля — 23 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели Турции из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Всё включено (AI)
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Самары тур в Турцию «Green Peace Hotel»

Из Самары на 7 ночей за 84100 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/hyrs стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели Турции из Регионов!

Когда: 17 июля — 24 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели Турции из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: AI — Всё включено
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Казани тур в Турцию «Club Hotel Caretta Beach»

Из Казани на 7 ночей за 85200 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/0rev стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели Турции из Регионов!

Когда: 17 июля — 24 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели Турции из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: AI — Всё включено
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Екатеринбурга тур в Турцию «Mylome Luxury Hotel & Resort»

Из Екатеринбурга на 7 ночей за 129800 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/om2f стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели Турции из Регионов!

Когда: 17 июля — 24 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели Турции из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Ультра всё включено (UAI)
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

ФОТО: UNSPLASH
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Дмитрий Александров
Главный по турам,Checkintime
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