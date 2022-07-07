Топ 5 предложений в лучшие отели Турции из Регионов!

Из Нижнего Новгорода тур в Турцию «Diamond Elite Hotel & Spa»

Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 98700 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/4dx8 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 21 июля — 28 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: AI — Всё включено

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Уфы тур в Турцию «Istanbul Beach Hotel»

Из Уфы на 7 ночей за 72600 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/ewio стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 15 июля — 23 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Всё включено (AI)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Самары тур в Турцию «Green Peace Hotel»

Из Самары на 7 ночей за 84100 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/hyrs стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 17 июля — 24 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: AI — Всё включено

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Казани тур в Турцию «Club Hotel Caretta Beach»

Из Казани на 7 ночей за 85200 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/0rev стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 17 июля — 24 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: AI — Всё включено

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Екатеринбурга тур в Турцию «Mylome Luxury Hotel & Resort»

Из Екатеринбурга на 7 ночей за 129800 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/om2f стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 17 июля — 24 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Ультра всё включено (UAI)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена