Топ 5 предложений в лучшие отели Турции из Регионов!

Из Нижнего Новгорода тур в Турцию «Diamond Elite Hotel & Spa»
Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 98700 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/4dx8 стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 21 июля — 28 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: AI — Всё включено
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Уфы тур в Турцию «Istanbul Beach Hotel»
Из Уфы на 7 ночей за 72600 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/ewio стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 15 июля — 23 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Всё включено (AI)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Самары тур в Турцию «Green Peace Hotel»
Из Самары на 7 ночей за 84100 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/hyrs стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 17 июля — 24 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: AI — Всё включено
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Казани тур в Турцию «Club Hotel Caretta Beach»
Из Казани на 7 ночей за 85200 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/0rev стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 17 июля — 24 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: AI — Всё включено
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Екатеринбурга тур в Турцию «Mylome Luxury Hotel & Resort»
Из Екатеринбурга на 7 ночей за 129800 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/om2f стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 17 июля — 24 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Ультра всё включено (UAI)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
ФОТО: UNSPLASH
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