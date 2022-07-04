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Топ 5 предложений в лучшие отели Турции из Регионов!

Горящие туры
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Содержание
  1. Из Нижнего Новгорода тур в Турцию «Alba Resort Hotel»
  2. Из Уфы тур в Турцию «Yetkin Club Hotel»
  3. Из Самары тур в Турцию «Club Side Coast Hotel»
  4. Из Казани тур в Турцию «Dream World Hill»
  5. Из Екатеринбурга тур в Турцию «Sunstar Beach Hotel»

Из Нижнего Новгорода тур в Турцию «Alba Resort Hotel»

Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 95600 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/is7x стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели Турции из Регионов!

Когда: 17 июля — 24 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели Турции из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: AI — Всё включено
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Уфы тур в Турцию «Yetkin Club Hotel»

Из Уфы на 7 ночей за 88000 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/c6l1 стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели Турции из Регионов!

Когда: 15 июля — 22 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели Турции из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Всё включено (AI)
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Самары тур в Турцию «Club Side Coast Hotel»

Из Самары на 7 ночей за 90300 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/stqv стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели Турции из Регионов!

Когда: 15 июля — 23 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели Турции из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: AI — Всё включено
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Казани тур в Турцию «Dream World Hill»

Из Казани на 7 ночей за 87500 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/vrde стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели Турции из Регионов!

Когда: 15 июля — 22 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели Турции из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: AI — Всё включено
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Екатеринбурга тур в Турцию «Sunstar Beach Hotel»

Из Екатеринбурга на 7 ночей за 67500 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/j1c5 стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели Турции из Регионов!

Когда: 15 июля — 22 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели Турции из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Всё включено (AI)
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

ФОТО: UNSPLASH
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Дмитрий Александров
Главный по турам,Checkintime
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