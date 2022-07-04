Топ 5 предложений в лучшие отели Турции из Регионов!

Из Нижнего Новгорода тур в Турцию «Alba Resort Hotel»
Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 95600 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/is7x стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 17 июля — 24 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: AI — Всё включено
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Уфы тур в Турцию «Yetkin Club Hotel»
Из Уфы на 7 ночей за 88000 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/c6l1 стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 15 июля — 22 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Всё включено (AI)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Самары тур в Турцию «Club Side Coast Hotel»
Из Самары на 7 ночей за 90300 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/stqv стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 15 июля — 23 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: AI — Всё включено
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Казани тур в Турцию «Dream World Hill»
Из Казани на 7 ночей за 87500 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/vrde стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 15 июля — 22 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: AI — Всё включено
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Екатеринбурга тур в Турцию «Sunstar Beach Hotel»
Из Екатеринбурга на 7 ночей за 67500 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/j1c5 стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 15 июля — 22 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Всё включено (AI)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
ФОТО: UNSPLASH
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