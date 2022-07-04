Топ 5 предложений в лучшие отели Турции из Регионов!

Из Нижнего Новгорода тур в Турцию «Alba Resort Hotel»

Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 95600 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/is7x стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 17 июля — 24 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: AI — Всё включено

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Уфы тур в Турцию «Yetkin Club Hotel»

Из Уфы на 7 ночей за 88000 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/c6l1 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 15 июля — 22 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Всё включено (AI)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Самары тур в Турцию «Club Side Coast Hotel»

Из Самары на 7 ночей за 90300 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/stqv стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 15 июля — 23 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: AI — Всё включено

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Казани тур в Турцию «Dream World Hill»

Из Казани на 7 ночей за 87500 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/vrde стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 15 июля — 22 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: AI — Всё включено

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Екатеринбурга тур в Турцию «Sunstar Beach Hotel»

Из Екатеринбурга на 7 ночей за 67500 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/j1c5 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 15 июля — 22 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Всё включено (AI)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена