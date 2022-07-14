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Топ 5 предложений в лучшие отели Сочи из Регионов!

Горящие туры
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Содержание
  1. Из Нижнего Новгорода тур в Сочи «ОК Сочи Парк Отель»
  2. Из Уфы тур в Сочи «Оздоровительный Комплекс Дивный»
  3. Из Самары тур в Сочи «Анатоль Отель»
  4. Из Казани тур в Сочи «Экодом Family»
  5. Из Екатеринбурга тур в Сочи «Гранд Отель Жемчужина»

Из Нижнего Новгорода тур в Сочи «ОК Сочи Парк Отель»

Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 52400 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/tsrf стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели Сочи из Регионов!

Когда: 20 июля — 27 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели Сочи из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Без питания (RO)
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Уфы тур в Сочи «Оздоровительный Комплекс Дивный»

Из Уфы на 7 ночей за 63500 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/x7sz стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели Сочи из Регионов!

Когда: 18 июля — 25 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели Сочи из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Завтрак (BB)
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Самары тур в Сочи «Анатоль Отель»

Из Самары на 7 ночей за 53100 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/oen4 стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели Сочи из Регионов!

Когда: 19 июля — 26 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели Сочи из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Без питания (RO) 
  • Трансфер в отель не включен
  • Мед.страховка не включена
Посмотреть тур

Из Казани тур в Сочи «Экодом Family»

Из Казани на 7 ночей за 48000 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/5opw стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели Сочи из Регионов!

Когда: 20 июля — 28 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели Сочи из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Без питания (RO)
  • Трансфер в отель не включен
  • Мед.страховка не включена
Посмотреть тур

Из Екатеринбурга тур в Сочи «Гранд Отель Жемчужина»

Из Екатеринбурга на 7 ночей за 110100 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/5y84 стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели Сочи из Регионов!

Когда: 17 июля — 24 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели Сочи из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Завтрак и ужин (HB)
  • Трансфер в отель не включен
  • Мед.страховка не включена
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ФОТО: UNSPLASH
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Дмитрий Александров
Главный по турам,Checkintime
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