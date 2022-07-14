Топ 5 предложений в лучшие отели Сочи из Регионов!

Из Нижнего Новгорода тур в Сочи «ОК Сочи Парк Отель»
Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 52400 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/tsrf стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 20 июля — 27 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Уфы тур в Сочи «Оздоровительный Комплекс Дивный»
Из Уфы на 7 ночей за 63500 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/x7sz стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 18 июля — 25 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак (BB)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Самары тур в Сочи «Анатоль Отель»
Из Самары на 7 ночей за 53100 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/oen4 стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 19 июля — 26 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка не включена
Из Казани тур в Сочи «Экодом Family»
Из Казани на 7 ночей за 48000 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/5opw стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 20 июля — 28 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка не включена
Из Екатеринбурга тур в Сочи «Гранд Отель Жемчужина»
Из Екатеринбурга на 7 ночей за 110100 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/5y84 стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 17 июля — 24 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак и ужин (HB)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка не включена
ФОТО: UNSPLASH
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