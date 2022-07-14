Топ 5 предложений в лучшие отели Сочи из Регионов!

Из Нижнего Новгорода тур в Сочи «ОК Сочи Парк Отель»

Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 52400 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/tsrf стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 20 июля — 27 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Уфы тур в Сочи «Оздоровительный Комплекс Дивный»

Из Уфы на 7 ночей за 63500 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/x7sz стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 18 июля — 25 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Самары тур в Сочи «Анатоль Отель»

Из Самары на 7 ночей за 53100 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/oen4 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 19 июля — 26 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка не включена

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Из Казани тур в Сочи «Экодом Family»

Из Казани на 7 ночей за 48000 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/5opw стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 20 июля — 28 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка не включена

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Из Екатеринбурга тур в Сочи «Гранд Отель Жемчужина»

Из Екатеринбурга на 7 ночей за 110100 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/5y84 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 17 июля — 24 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак и ужин (HB)

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка не включена