Топ 5 предложений в лучшие отели Сочи из Регионов!

Из Нижнего Новгорода тур в Сочи «Санаторий Белые Ночи»
Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 47500 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/l8tc стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 15 июля — 22 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак, обед, ужин (FB)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка не включена
Из Уфы тур в Сочи «Малекон Отель»
Из Уфы на 7 ночей за 56900 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/o7bs стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 14 июля — 21 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка не включена
Из Самары тур в Сочи «Пансионат Конгресс»
Из Самары на 7 ночей за 45000 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/h4k1 стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 14 июля — 21 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак, обед, ужин (FB)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка не включена
Из Казани тур в Сочи «Гостиница Прибой»
Из Казани на 7 ночей за 42800 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/vxz3 стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 16 июля — 23 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка не включена
Из Екатеринбурга тур в Сочи «Отель Грейс Кристалл»
Из Екатеринбурга на 7 ночей за 59400 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/pklu стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 14 июля — 21 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак (BB)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка не включена
ФОТО: UNSPLASH
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