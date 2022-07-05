Топ 5 предложений в лучшие отели Сочи из Регионов!

Из Нижнего Новгорода тур в Сочи «Санаторий Белые Ночи»

Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 47500 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/l8tc стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 15 июля — 22 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак, обед, ужин (FB)

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка не включена

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Из Уфы тур в Сочи «Малекон Отель»

Из Уфы на 7 ночей за 56900 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/o7bs стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 14 июля — 21 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка не включена

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Из Самары тур в Сочи «Пансионат Конгресс»

Из Самары на 7 ночей за 45000 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/h4k1 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 14 июля — 21 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак, обед, ужин (FB)

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка не включена

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Из Казани тур в Сочи «Гостиница Прибой»

Из Казани на 7 ночей за 42800 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/vxz3 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 16 июля — 23 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка не включена

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Из Екатеринбурга тур в Сочи «Отель Грейс Кристалл»

Из Екатеринбурга на 7 ночей за 59400 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/pklu стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 14 июля — 21 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB)

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка не включена