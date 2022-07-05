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Топ 5 предложений в лучшие отели Сочи из Регионов!

Горящие туры
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Содержание
  1. Из Нижнего Новгорода тур в Сочи «Санаторий Белые Ночи»
  2. Из Уфы тур в Сочи «Малекон Отель»
  3. Из Самары тур в Сочи «Пансионат Конгресс»
  4. Из Казани тур в Сочи «Гостиница Прибой»
  5. Из Екатеринбурга тур в Сочи «Отель Грейс Кристалл»

Из Нижнего Новгорода тур в Сочи «Санаторий Белые Ночи»

Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 47500 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/l8tc стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели Сочи из Регионов!

Когда: 15 июля — 22 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели Сочи из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Завтрак, обед, ужин (FB) 
  • Трансфер в отель не включен
  • Мед.страховка не включена
Посмотреть тур

Из Уфы тур в Сочи «Малекон Отель»

Из Уфы на 7 ночей за 56900 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/o7bs стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели Сочи из Регионов!

Когда: 14 июля — 21 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели Сочи из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Без питания (RO)
  • Трансфер в отель не включен
  • Мед.страховка не включена
Посмотреть тур

Из Самары тур в Сочи «Пансионат Конгресс»

Из Самары на 7 ночей за 45000 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/h4k1 стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели Сочи из Регионов!

Когда: 14 июля — 21 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели Сочи из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Завтрак, обед, ужин (FB)
  • Трансфер в отель не включен
  • Мед.страховка не включена
Посмотреть тур

Из Казани тур в Сочи «Гостиница Прибой»

Из Казани на 7 ночей за 42800 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/vxz3 стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели Сочи из Регионов!

Когда: 16 июля — 23 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели Сочи из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Без питания (RO)
  • Трансфер в отель не включен
  • Мед.страховка не включена
Посмотреть тур

Из Екатеринбурга тур в Сочи «Отель Грейс Кристалл»

Из Екатеринбурга на 7 ночей за 59400 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/pklu стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели Сочи из Регионов!

Когда: 14 июля — 21 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели Сочи из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Завтрак (BB)
  • Трансфер в отель не включен
  • Мед.страховка не включена
Посмотреть тур

ФОТО: UNSPLASH
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Дмитрий Александров
Главный по турам,Checkintime
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