Топ 5 предложений в лучшие отели Сочи из Регионов!

Из Нижнего Новгорода тур в Сочи «Отель Дельфин»
Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 37800 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/why2 стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 11 июля — 18 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка не включена
Из Уфы тур в Сочи «Гостевой Дом Море И Горы»
Из Уфы на 7 ночей за 35700 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/txn7 стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 12 июля — 20 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка не включена
Из Самары тур в Сочи «Отель Аура»
Из Самары на 7 ночей за 54700 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/r76i стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 11 июля — 18 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак, обед, ужин (FB)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка не включена
Из Казани тур в Сочи «Лазурь Бич Отель»
Из Казани на 7 ночей за 55400 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/c7is стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 13 июля — 20 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка не включена
Из Екатеринбурга тур в Сочи «Санаторий Мыс Видный»
Из Екатеринбурга на 7 ночей за 53500 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/4co3 стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 11 июля — 18 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак, обед, ужин (FB)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
ФОТО: UNSPLASH
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