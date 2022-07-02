Топ 5 предложений в лучшие отели Сочи из Регионов!

Из Нижнего Новгорода тур в Сочи «Отель Дельфин»

Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 37800 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/why2 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 11 июля — 18 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка не включена

Посмотреть тур

Из Уфы тур в Сочи «Гостевой Дом Море И Горы»

Из Уфы на 7 ночей за 35700 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/txn7 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 12 июля — 20 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка не включена

Посмотреть тур

Из Самары тур в Сочи «Отель Аура»

Из Самары на 7 ночей за 54700 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/r76i стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 11 июля — 18 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак, обед, ужин (FB)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка не включена

Посмотреть тур

Из Казани тур в Сочи «Лазурь Бич Отель»

Из Казани на 7 ночей за 55400 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/c7is стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 13 июля — 20 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка не включена

Посмотреть тур

Из Екатеринбурга тур в Сочи «Санаторий Мыс Видный»

Из Екатеринбурга на 7 ночей за 53500 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/4co3 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 11 июля — 18 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак, обед, ужин (FB)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена