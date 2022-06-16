Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Из Нижнего Новгорода тур в Турцию «Malkoc Hotel»
Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 57 746 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/21kd стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 5 июля — 12 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак (BB)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Уфы тур в Абхазию «ГД Эдем»
Из Уфы на 7 ночей за 32 294 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/rugw стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 27 июня — 4 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Самары тур в Турцию «Grand Hotel Derin (Ex.Sunmerry Hotel)»
Из Самары на 8 ночей за 50 746 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/w27y стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 27 июня — 5 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Всё включено (AI)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Казани тур в Сочи «Гостиница Хоста»
Из Казани на 8 ночей за 27 448 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/lp7e стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 1 июля — 9 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка не включена
Из Екатеринбурга тур в Абхазию «Кистрик Отель»
Из Екатеринбурга на 7 ночей за 29 549 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/nbla стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 7 июля — 14 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка не включена
ФОТО: UNSPLASH
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