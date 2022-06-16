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Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

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Содержание
  1. Из Нижнего Новгорода тур в Турцию «Malkoc Hotel»
  2. Из Уфы тур в Абхазию «ГД Эдем»
  3. Из Самары тур в Турцию «Grand Hotel Derin (Ex.Sunmerry Hotel)»
  4. Из Казани тур в Сочи «Гостиница Хоста»
  5. Из Екатеринбурга тур в Абхазию «Кистрик Отель»

Из Нижнего Новгорода тур в Турцию «Malkoc Hotel»

Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 57 746 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/21kd стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Когда: 5 июля — 12 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Завтрак (BB)
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Уфы тур в Абхазию «ГД Эдем»

Из Уфы на 7 ночей за 32 294 руб. с человека
По ссылке —  https://checkintime.ru/rugw стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Когда: 27 июня — 4 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Без питания (RO)
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Самары тур в Турцию «Grand Hotel Derin (Ex.Sunmerry Hotel)»

Из Самары на 8 ночей за 50 746 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/w27y стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Когда: 27 июня — 5 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Всё включено (AI)
  • Трансфер в отель  включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Казани тур в Сочи «Гостиница Хоста»

Из Казани на 8 ночей за 27 448 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/lp7e стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Когда: 1 июля — 9 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Без питания (RO)
  • Трансфер в отель не включен
  • Мед.страховка не включена
Посмотреть тур

Из Екатеринбурга тур в Абхазию «Кистрик Отель»

Из Екатеринбурга на 7 ночей за 29 549 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/nbla стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Когда: 7 июля — 14 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Без питания (RO)
  • Трансфер в отель не включен
  • Мед.страховка не включена
Посмотреть тур

ФОТО: UNSPLASH
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  • Author Details
Жукова Таня
Ой, кажется тут еще нет информации, но автор ее скоро добавит!
email
sdmNew@checkintime.ru
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