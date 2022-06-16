Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Из Нижнего Новгорода тур в Турцию «Malkoc Hotel»

Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 57 746 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/21kd стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 5 июля — 12 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

Посмотреть тур

Из Уфы тур в Абхазию «ГД Эдем»

Из Уфы на 7 ночей за 32 294 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/rugw стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 27 июня — 4 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

Посмотреть тур

Из Самары тур в Турцию «Grand Hotel Derin (Ex.Sunmerry Hotel)»

Из Самары на 8 ночей за 50 746 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/w27y стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 27 июня — 5 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Всё включено (AI)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

Посмотреть тур

Из Казани тур в Сочи «Гостиница Хоста»

Из Казани на 8 ночей за 27 448 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/lp7e стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 1 июля — 9 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка не включена

Посмотреть тур

Из Екатеринбурга тур в Абхазию «Кистрик Отель»

Из Екатеринбурга на 7 ночей за 29 549 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/nbla стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 7 июля — 14 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка не включена