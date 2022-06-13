Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Из Нижнего Новгорода тур в Сочи «Отель Ирена»
Из Нижнего Новгорода на 9 ночей за 33 035 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/j24r стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 29 июня — 9 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка не включена
Из Уфы тур в Абхазию «Пансионат Айтар»
Из Уфы на 7 ночей за 33 249 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/do9y стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 22 июня — 29 июня
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание:Завтрак, обед, ужин (FB)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Самары тур в Сочи «Мама Отель (Бывш. Отель Лазаревское 1)»
Из Самары на 7 ночей за 19 563 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/y5o9 стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 24 июня — 1 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка включена
Из Казани тур в Турцию «Suntalia Hotel (Ex. Liman Park)»
Из Казани на 7 ночей за 51 247 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/jx2d стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 28 июня — 5 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Екатеринбурга тур в Абхазию «Коттеджный Комплекс Гудаута»
Из Екатеринбурга на 6 ночей за 33 084 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/fvu0 стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 22 июня — 26 июня
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка не включена
ФОТО: UNSPLASH
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