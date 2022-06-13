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Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Горящие туры
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Содержание
  1. Из Нижнего Новгорода тур в Сочи «Отель Ирена»
  2. Из Уфы тур в Абхазию «Пансионат Айтар»
  3. Из Самары тур в Сочи «Мама Отель (Бывш. Отель Лазаревское 1)»
  4. Из Казани тур в Турцию «Suntalia Hotel (Ex. Liman Park)»
  5. Из Екатеринбурга тур в Абхазию «Коттеджный Комплекс Гудаута»

Из Нижнего Новгорода тур в Сочи «Отель Ирена»

Из Нижнего Новгорода на 9 ночей за 33 035 руб. с человека
По ссылке —  https://checkintime.ru/j24r стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Когда: 29 июня — 9 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Без питания (RO)
  • Трансфер в отель не включен
  • Мед.страховка не включена
Посмотреть тур

Из Уфы тур в Абхазию «Пансионат Айтар»

Из Уфы на 7 ночей за  33 249 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/do9y стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Когда: 22 июня — 29 июня

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание:Завтрак, обед, ужин (FB)
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Самары тур в Сочи «Мама Отель (Бывш. Отель Лазаревское 1)»

Из Самары на 7 ночей за 19 563 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/y5o9 стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Когда: 24 июня — 1 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Без питания (RO)
  • Трансфер в отель не включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Казани тур в Турцию «Suntalia Hotel (Ex. Liman Park)»

Из Казани на 7 ночей за 51 247 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/jx2d стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Когда: 28 июня — 5 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Без питания (RO)
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка  включена
Посмотреть тур

Из Екатеринбурга тур в Абхазию «Коттеджный Комплекс Гудаута»

Из Екатеринбурга на 6 ночей за 33 084 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/fvu0 стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Когда: 22 июня — 26 июня

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Без питания (RO)
  • Трансфер в отель не включен
  • Мед.страховка не включена
Посмотреть тур

ФОТО: UNSPLASH
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  • Author Details
Жукова Таня
Ой, кажется тут еще нет информации, но автор ее скоро добавит!
email
sdmNew@checkintime.ru
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