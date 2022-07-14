Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Из Нижнего Новгорода тур в Абхазию «Отель Нарт»
Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 31 505 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/jtb7 стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 24 июля — 31 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Уфы тур в Сочи «ANADEL Iceberg»
Из Уфы на 7 ночей за 27 067 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/kd51 стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 20 июля — 27 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Самары тур в Турцию «Munamar Park Hotel (Ex. Oylum Park Hotel)»
Из Самары на 8 ночей за 63 685 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/yl54 стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 28 июля — 5 авгусат
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Всё включено (AI)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Казани тур в Сочи «ГД Катрин»
Из Казани на 8 ночей за 33 110 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/npne стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 21 июля — 29 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка не включена
Из Екатеринбурга тур в Турцию «Tal Beach Hotel (Ex.California Dream Hotel, Adress Beach)»
Из Екатеринбурга на 7 ночей за 54 816 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/s1ta стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 26 июля — 2 августа
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак (BB)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
ФОТО: UNSPLASH
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