Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Из Нижнего Новгорода тур в Абхазию «Отель Нарт»

Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 31 505 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/jtb7 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 24 июля — 31 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Уфы тур в Сочи «ANADEL Iceberg»

Из Уфы на 7 ночей за 27 067 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/kd51 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 20 июля — 27 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Самары тур в Турцию «Munamar Park Hotel (Ex. Oylum Park Hotel)»

Из Самары на 8 ночей за 63 685 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/yl54 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 28 июля — 5 авгусат



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Всё включено (AI)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Казани тур в Сочи «ГД Катрин»

Из Казани на 8 ночей за 33 110 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/npne стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 21 июля — 29 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка не включена

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Из Екатеринбурга тур в Турцию «Tal Beach Hotel (Ex.California Dream Hotel, Adress Beach)»

Из Екатеринбурга на 7 ночей за 54 816 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/s1ta стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 26 июля — 2 августа



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена