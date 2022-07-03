Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Из Нижнего Новгорода тур в Абхазию «Отель Олимп»

Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 31 001 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/r4fk стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 17 июля — 24 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Уфы тур в Турцию «Akasia Resort»

Из Уфы на 9 ночей за 63 914 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/xiqa стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 24 июля — 2 августа



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Всё включено (AI)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Самары тур в Сочи «Azimut Freestyle Rosa Khutor (Ex. Heliopark)»

Из Самары на 7 ночей за 35 675 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/rl1l стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 13 июля — 20 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Казани тур в Турция «Aegean Park Hotel»

Из Казани на 7 ночей за 57 812 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/fz6s стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 12 июля — 19 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Всё включено (AI)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Екатеринбурга тур в Абхазию «Ан-Тей Отель (Ex. Пансионат Светлый Путь Апсны)»

Из Екатеринбурга на 7 ночей за 41 003 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/2kuc стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 12 июля — 19 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена