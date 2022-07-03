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Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Горящие туры
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Содержание
  1. Из Нижнего Новгорода тур в Абхазию «Отель Олимп»
  2. Из Уфы тур в Турцию «Akasia Resort»
  3. Из Самары тур в Сочи «Azimut Freestyle Rosa Khutor (Ex. Heliopark)»
  4. Из Казани тур в Турция «Aegean Park Hotel»
  5. Из Екатеринбурга тур в Абхазию «Ан-Тей Отель (Ex. Пансионат Светлый Путь Апсны)»

Из Нижнего Новгорода тур в Абхазию «Отель Олимп»

Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 31 001 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/r4fk стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Когда: 17 июля — 24 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Без питания (RO) 
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Уфы тур в Турцию «Akasia Resort»

Из Уфы на 9 ночей за 63 914 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/xiqa стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Когда: 24 июля — 2 августа

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Всё включено (AI)
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Самары тур в Сочи «Azimut Freestyle Rosa Khutor (Ex. Heliopark)»

Из Самары на 7 ночей за 35 675 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/rl1l стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Когда: 13 июля — 20 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Без питания (RO)
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Казани тур в Турция «Aegean Park Hotel»

Из Казани на 7 ночей за 57 812 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/fz6s стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Когда: 12 июля — 19 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Всё включено (AI) 
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Екатеринбурга тур в Абхазию «Ан-Тей Отель (Ex. Пансионат Светлый Путь Апсны)»

Из Екатеринбурга на 7 ночей за 41 003 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/2kuc стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Когда: 12 июля — 19 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Без питания (RO)
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка  включена
Посмотреть тур

ФОТО: UNSPLASH
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  • Author Details
Жукова Таня
Ой, кажется тут еще нет информации, но автор ее скоро добавит!
email
sdmNew@checkintime.ru
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