Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Из Нижнего Новгорода тур в Абхазию «Отель Олимп»
Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 31 001 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/r4fk стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 17 июля — 24 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Уфы тур в Турцию «Akasia Resort»
Из Уфы на 9 ночей за 63 914 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/xiqa стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 24 июля — 2 августа
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Всё включено (AI)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Самары тур в Сочи «Azimut Freestyle Rosa Khutor (Ex. Heliopark)»
Из Самары на 7 ночей за 35 675 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/rl1l стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 13 июля — 20 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Казани тур в Турция «Aegean Park Hotel»
Из Казани на 7 ночей за 57 812 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/fz6s стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 12 июля — 19 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Всё включено (AI)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Екатеринбурга тур в Абхазию «Ан-Тей Отель (Ex. Пансионат Светлый Путь Апсны)»
Из Екатеринбурга на 7 ночей за 41 003 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/2kuc стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 12 июля — 19 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
ФОТО: UNSPLASH
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