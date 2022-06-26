Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Из Нижнего Новгорода тур в Сочи «Лера»
Из Нижнего Новгорода на 8 ночей за 28 552 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/mybg стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 20 июля — 28 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Континентальный завтрак (лёгкий) (BBL)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка не включена
Из Уфы тур в Абхазию «База Отдыха Черноморец»
Из Уфы на 7 ночей за 33 829 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/15kj стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 22 июля — 29 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак (BB)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Самары тур в Абхазию «Гостевой дом Диана»
Из Самары на 7 ночей за 30 945 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/sls3 стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 14 июля — 21 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Казани тур в Турцию «Sun Maris City Hotel»
Из Казани на 7 ночей за 56 913 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/jur7 стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 7 июля — 14 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак (BB)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Екатеринбурга тур в Турцию «Melodi Hotel (Ex. Asel)»
Из Екатеринбурга на 7 ночей за 52 485 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/8c01 стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 19 июля — 26 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Всё включено (AI)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
ФОТО: UNSPLASH
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