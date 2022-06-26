Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Из Нижнего Новгорода тур в Сочи «Лера»

Из Нижнего Новгорода на 8 ночей за 28 552 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/mybg стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 20 июля — 28 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Континентальный завтрак (лёгкий) (BBL)

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка не включена

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Из Уфы тур в Абхазию «База Отдыха Черноморец»

Из Уфы на 7 ночей за 33 829 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/15kj стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 22 июля — 29 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Самары тур в Абхазию «Гостевой дом Диана»

Из Самары на 7 ночей за 30 945 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/sls3 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 14 июля — 21 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Казани тур в Турцию «Sun Maris City Hotel»

Из Казани на 7 ночей за 56 913 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/jur7 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 7 июля — 14 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Екатеринбурга тур в Турцию «Melodi Hotel (Ex. Asel)»

Из Екатеринбурга на 7 ночей за 52 485 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/8c01 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 19 июля — 26 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Всё включено (AI)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена