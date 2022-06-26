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Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Горящие туры
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Содержание
  1. Из Нижнего Новгорода тур в Сочи «Лера»
  2. Из Уфы тур в Абхазию «База Отдыха Черноморец»
  3. Из Самары тур в Абхазию «Гостевой дом Диана»
  4. Из Казани тур в Турцию «Sun Maris City Hotel»
  5. Из Екатеринбурга тур в Турцию «Melodi Hotel (Ex. Asel)»

Из Нижнего Новгорода тур в Сочи «Лера»

Из Нижнего Новгорода на 8 ночей за 28 552 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/mybg стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Когда: 20 июля — 28 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Континентальный завтрак (лёгкий) (BBL)
  • Трансфер в отель не включен
  • Мед.страховка не включена
Посмотреть тур

Из Уфы тур в Абхазию «База Отдыха Черноморец»

Из Уфы на 7 ночей за 33 829 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/15kj стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Когда: 22 июля — 29 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Завтрак (BB)
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Самары тур в Абхазию «Гостевой дом Диана»

Из Самары на 7 ночей за 30 945 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/sls3 стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Когда: 14 июля — 21 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Без питания (RO)
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Казани тур в Турцию «Sun Maris City Hotel»

Из Казани на 7 ночей за 56 913 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/jur7 стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Когда: 7 июля — 14 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Завтрак (BB)
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Екатеринбурга тур в Турцию «Melodi Hotel (Ex. Asel)»

Из Екатеринбурга на 7 ночей за 52 485 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/8c01 стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Когда: 19 июля — 26 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Всё включено (AI) 
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
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ФОТО: UNSPLASH
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  • Author Details
Жукова Таня
Ой, кажется тут еще нет информации, но автор ее скоро добавит!
email
sdmNew@checkintime.ru
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