Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Из Нижнего Новгорода тур в Сочи «Отель Встреча»
Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 23 849 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/rlbv стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 7 июля — 14 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Уфы тур в Турцию «Almena Hotel»
Из Уфы на 8 ночей за 49 935 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/4cdg стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 6 июля — 14 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак (BB)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Самары тур в Абхазию «Гостевой дом У Арсена»
Из Самары на 7 ночей за 26 653 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/7mpu стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 9 июля — 16 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Казани тур в Турцию «Sun Maris City Hotel»
Из Казани на 9 ночей за 58 974 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/peha стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 5 июля — 14 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак (BB)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Екатеринбурга тур в Сочи «Гостевой Дом Море И Горы»
Из Екатеринбурга на 7 ночей за 28 913 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/d8ho стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 13 июля — 20 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка не включена
ФОТО: UNSPLASH
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