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Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Горящие туры
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Содержание
  1. Из Нижнего Новгорода тур в Сочи «Отель Встреча»
  2. Из Уфы тур в Турцию «Almena Hotel»
  3. Из Самары тур в Абхазию «Гостевой дом У Арсена»
  4. Из Казани тур в Турцию «Sun Maris City Hotel»
  5. Из Екатеринбурга тур в Сочи «Гостевой Дом Море И Горы»

Из Нижнего Новгорода тур в Сочи «Отель Встреча»

Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 23 849 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/rlbv стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Когда: 7 июля — 14 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Без питания (RO)
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Уфы тур в Турцию «Almena Hotel»

Из Уфы на 8 ночей за 49 935 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/4cdg стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Когда: 6 июля — 14 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Завтрак (BB)
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Самары тур в Абхазию «Гостевой дом У Арсена»

Из Самары на 7 ночей за 26 653 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/7mpu стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Когда: 9 июля — 16  июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Без питания (RO)
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Казани тур в Турцию «Sun Maris City Hotel»

Из Казани на 9 ночей за 58 974 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/peha стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Когда: 5 июля — 14 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Завтрак (BB)
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Екатеринбурга тур в Сочи «Гостевой Дом Море И Горы»

Из Екатеринбурга на 7 ночей за 28 913 руб. с человека
По ссылке —  https://checkintime.ru/d8ho стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Когда: 13 июля — 20 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Без питания (RO)
  • Трансфер в отель не включен
  • Мед.страховка не включена
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ФОТО: UNSPLASH

 

 

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  • Author Details
Жукова Таня
Ой, кажется тут еще нет информации, но автор ее скоро добавит!
email
sdmNew@checkintime.ru
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