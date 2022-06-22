Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Из Нижнего Новгорода тур в Сочи «Отель Встреча»

Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 23 849 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/rlbv стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 7 июля — 14 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Уфы тур в Турцию «Almena Hotel»

Из Уфы на 8 ночей за 49 935 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/4cdg стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 6 июля — 14 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Самары тур в Абхазию «Гостевой дом У Арсена»

Из Самары на 7 ночей за 26 653 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/7mpu стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 9 июля — 16 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Казани тур в Турцию «Sun Maris City Hotel»

Из Казани на 9 ночей за 58 974 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/peha стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 5 июля — 14 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Екатеринбурга тур в Сочи «Гостевой Дом Море И Горы»

Из Екатеринбурга на 7 ночей за 28 913 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/d8ho стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 13 июля — 20 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка не включена