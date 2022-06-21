Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Из Нижнего Новгорода тур в Абхазию «ГД Милена»

Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 25 034 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/f93o стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 4 июля — 11 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Уфы тур в Турцию «Unver Hotel»

Из Уфы на 8 ночей за 50 187 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/2wob стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 6 июля — 14 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак и ужин (HB)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Самары тур в Сочи «Отель Грейс Олимпия»

Из Самары на 7 ночей за 25 347 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/evkt стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 9 июля — 16 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Казани тур в Абхазию «Гостевой Дом Кристалл»

Из Казани на 8 ночей за 32 701 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/iq5p стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 11 июля — 19 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка не включена

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Из Екатеринбурга тур в Сочи «Пансионат Находка»

Из Екатеринбурга на 7 ночей за 33 223 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/q9h1 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 13 июля — 20 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка не включена