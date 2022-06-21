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Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Горящие туры
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Содержание
  1. Из Нижнего Новгорода тур в Абхазию «ГД Милена»
  2. Из Уфы тур в Турцию «Unver Hotel»
  3. Из Самары тур в Сочи «Отель Грейс Олимпия»
  4. Из Казани тур в Абхазию «Гостевой Дом Кристалл»
  5. Из Екатеринбурга тур в Сочи «Пансионат Находка»

Из Нижнего Новгорода тур в Абхазию «ГД Милена»

Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 25 034 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/f93o стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Когда: 4 июля — 11 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Без питания (RO)
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Уфы тур в Турцию «Unver Hotel»

Из Уфы на 8 ночей за 50 187 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/2wob стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Когда: 6 июля — 14 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Завтрак и ужин (HB)
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Самары тур в Сочи «Отель Грейс Олимпия»

Из Самары на 7 ночей за 25 347 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/evkt стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Когда: 9 июля — 16 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Завтрак (BB)
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Казани тур в Абхазию «Гостевой Дом Кристалл»

Из Казани на 8 ночей за 32 701 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/iq5p стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Когда: 11 июля — 19 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Без питания (RO)
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка не включена
Посмотреть тур

Из Екатеринбурга тур в Сочи «Пансионат Находка»

Из Екатеринбурга на 7 ночей за 33 223 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/q9h1 стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Когда: 13 июля — 20 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Без питания (RO)
  • Трансфер в отель не включен
  • Мед.страховка не включена
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ФОТО: UNSPLASH
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  • Author Details
Жукова Таня
Ой, кажется тут еще нет информации, но автор ее скоро добавит!
email
sdmNew@checkintime.ru
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