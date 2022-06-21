Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Из Нижнего Новгорода тур в Абхазию «ГД Милена»
Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 25 034 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/f93o стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 4 июля — 11 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Уфы тур в Турцию «Unver Hotel»
Из Уфы на 8 ночей за 50 187 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/2wob стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 6 июля — 14 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак и ужин (HB)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Самары тур в Сочи «Отель Грейс Олимпия»
Из Самары на 7 ночей за 25 347 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/evkt стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 9 июля — 16 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак (BB)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Казани тур в Абхазию «Гостевой Дом Кристалл»
Из Казани на 8 ночей за 32 701 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/iq5p стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 11 июля — 19 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка не включена
Из Екатеринбурга тур в Сочи «Пансионат Находка»
Из Екатеринбурга на 7 ночей за 33 223 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/q9h1 стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 13 июля — 20 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка не включена
ФОТО: UNSPLASH
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