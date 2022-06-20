Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Из Нижнего Новгорода тур в Турцию «Mr. Crane Hotel»

Из Нижнего Новгорода на 8 ночей за 55 682 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/cr1q стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 1 июля — 9 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Всё включено (AI)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Уфы тур в Абхазию «ГД Эдем»

Из Уфы на 7 ночей за 29 207 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/jov2 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 5 июля — 12 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Самары тур в Сочи «Гостевой Дом Эдгар»

Из Самары на 8 ночей за 29 773 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/mbyo стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 4 июля — 12 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка не включена

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Из Казани тур в Абхазию «ГД Дельфин»

Из Казани на 7 ночей за 27 828 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/536l стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 2 июля — 9 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Екатеринбурга тур в Турцию «Ares Hotel Kemer»

Из Екатеринбурга на 6 ночей за 23100 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/3id2 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 11 июля — 17 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Всё включено (AI)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена