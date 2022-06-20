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Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Горящие туры
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Содержание
  1. Из Нижнего Новгорода тур в Турцию «Mr. Crane Hotel»
  2. Из Уфы тур в Абхазию «ГД Эдем»
  3. Из Самары тур в Сочи «Гостевой Дом Эдгар»
  4. Из Казани тур в Абхазию «ГД Дельфин»
  5. Из Екатеринбурга тур в Турцию «Ares Hotel Kemer»

Из Нижнего Новгорода тур в Турцию «Mr. Crane Hotel»

Из Нижнего Новгорода на 8 ночей за 55 682 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/cr1q стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Когда: 1 июля  — 9 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Всё включено (AI)
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Уфы тур в Абхазию «ГД Эдем»

Из Уфы на 7 ночей за 29 207 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/jov2 стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Когда: 5 июля — 12 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Без питания (RO)
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Самары тур в Сочи «Гостевой Дом Эдгар»

Из Самары на 8 ночей за 29 773 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/mbyo стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Когда: 4 июля — 12 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Без питания (RO)
  • Трансфер в отель не включен
  • Мед.страховка не включена
Посмотреть тур

Из Казани тур в Абхазию «ГД Дельфин»

Из Казани на 7 ночей за 27 828 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/536l стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Когда: 2 июля — 9 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Без питания (RO)
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Екатеринбурга тур в Турцию «Ares Hotel Kemer»

Из Екатеринбурга на 6 ночей за 23100 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/3id2 стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Когда: 11 июля — 17 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Всё включено (AI)
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

ФОТО: UNSPLASH
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  • Author Details
Жукова Таня
Ой, кажется тут еще нет информации, но автор ее скоро добавит!
email
sdmNew@checkintime.ru
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