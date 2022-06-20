Топ 5 предложений в лучшие отели из Регионов!

Из Нижнего Новгорода тур в Турцию «Mr. Crane Hotel»
Из Нижнего Новгорода на 8 ночей за 55 682 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/cr1q стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 1 июля — 9 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Всё включено (AI)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Уфы тур в Абхазию «ГД Эдем»
Из Уфы на 7 ночей за 29 207 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/jov2 стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 5 июля — 12 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Самары тур в Сочи «Гостевой Дом Эдгар»
Из Самары на 8 ночей за 29 773 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/mbyo стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 4 июля — 12 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка не включена
Из Казани тур в Абхазию «ГД Дельфин»
Из Казани на 7 ночей за 27 828 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/536l стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 2 июля — 9 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Екатеринбурга тур в Турцию «Ares Hotel Kemer»
Из Екатеринбурга на 6 ночей за 23100 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/3id2 стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 11 июля — 17 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Всё включено (AI)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
ФОТО: UNSPLASH
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