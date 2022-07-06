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Топ 5 предложений в лучшие отели Абхазии из Регионов!

Горящие туры
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Содержание
  1. Из Нижнего Новгорода тур в Абхазию «Клуб-Отель Амран»
  2. Из Уфы тур в Абхазию «Золотые Пески»
  3. Из Самары тур в Абхазию «Amza Park Hotel»
  4. Из Казани тур в Абхазию «Киараз Старт»
  5. Из Екатеринбурга тур в Абхазию «Abaash Hotel Afon»

Из Нижнего Новгорода тур в Абхазию «Клуб-Отель Амран»

Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 66600 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/d9py стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели Абхазии из Регионов!

Когда: 10 июля — 17 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели Абхазии из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Завтрак, обед, ужин (FB)
  • Трансфер в отель не включен
  • Мед.страховка не включена
Посмотреть тур

Из Уфы тур в Абхазию «Золотые Пески»

Из Уфы на 7 ночей за 67000 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/qp01 стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели Абхазии из Регионов!

Когда: 10 июля — 17 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели Абхазии из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Завтрак (BB)
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Самары тур в Абхазию «Amza Park Hotel»

Из Самары на 7 ночей за 77200 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/ddox стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели Абхазии из Регионов!

Когда: 10 июля — 17 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели Абхазии из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Завтрак, обед, ужин (FB)
  • Трансфер в отель не включен
  • Мед.страховка не включена
Посмотреть тур

Из Казани тур в Абхазию «Киараз Старт»

Из Казани на 7 ночей за 18400 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/04tu стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели Абхазии из Регионов!

Когда: 17 июля — 24 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели Абхазии из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Завтрак (BB) 
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Екатеринбурга тур в Абхазию «Abaash Hotel Afon»

Из Екатеринбурга на 7 ночей за 58700 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/wshw стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в лучшие отели Абхазии из Регионов!

Когда: 14 июля — 21 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в лучшие отели Абхазии из Регионов!

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Без питания (RO)
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

ФОТО: UNSPLASH
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Дмитрий Александров
Главный по турам,Checkintime
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