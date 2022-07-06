Топ 5 предложений в лучшие отели Абхазии из Регионов!

Из Нижнего Новгорода тур в Абхазию «Клуб-Отель Амран»

Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 66600 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/d9py стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 10 июля — 17 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак, обед, ужин (FB)

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка не включена

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Из Уфы тур в Абхазию «Золотые Пески»

Из Уфы на 7 ночей за 67000 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/qp01 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 10 июля — 17 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Самары тур в Абхазию «Amza Park Hotel»

Из Самары на 7 ночей за 77200 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/ddox стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 10 июля — 17 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак, обед, ужин (FB)

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка не включена

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Из Казани тур в Абхазию «Киараз Старт»

Из Казани на 7 ночей за 18400 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/04tu стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 17 июля — 24 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Екатеринбурга тур в Абхазию «Abaash Hotel Afon»

Из Екатеринбурга на 7 ночей за 58700 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/wshw стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 14 июля — 21 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена