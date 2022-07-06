Топ 5 предложений в лучшие отели Абхазии из Регионов!

Из Нижнего Новгорода тур в Абхазию «Клуб-Отель Амран»
Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 66600 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/d9py стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 10 июля — 17 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак, обед, ужин (FB)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка не включена
Из Уфы тур в Абхазию «Золотые Пески»
Из Уфы на 7 ночей за 67000 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/qp01 стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 10 июля — 17 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак (BB)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Самары тур в Абхазию «Amza Park Hotel»
Из Самары на 7 ночей за 77200 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/ddox стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 10 июля — 17 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак, обед, ужин (FB)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка не включена
Из Казани тур в Абхазию «Киараз Старт»
Из Казани на 7 ночей за 18400 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/04tu стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 17 июля — 24 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак (BB)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Екатеринбурга тур в Абхазию «Abaash Hotel Afon»
Из Екатеринбурга на 7 ночей за 58700 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/wshw стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 14 июля — 21 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
ФОТО: UNSPLASH
Как найти горящий тур? Удобный календарь туров для быстрой проверки.
Или полноценный онлайн поиск по нужным вам датам и фильтрам - Поиск тура
Так же, удобно следить за горящими турами на выходные из нашего специально раздела "На выходные"
Видео: 17 советов как находить и покупать туры выгодно