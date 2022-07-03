Топ 5 предложений в лучшие отели Абхазии из Регионов!

Из Нижнего Новгорода тур в Абхазию «Летний Солнечный Пансионат»
Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 42300 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/pxms стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 17 июля — 24 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак, обед, ужин (FB)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка не включена
Из Уфы тур в Абхазию «Пансионат Кяласур»
Из Уфы на 7 ночей за 37100 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/8mim стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 16 июля — 23 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Самары тур в Абхазию «База Отдыха Апсны»
Из Самары на 7 ночей за 43000 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/7z9v стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 17 июля — 24 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак и ужин (HB)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка не включена
Из Казани тур в Абхазию «Отель Вилла Сова»
Из Казани на 7 ночей за 42100 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/pv7l стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 18 июля — 25 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак (BB)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Екатеринбурга тур в Абхазию «Отель Золотой Якорь»
Из Екатеринбурга на 7 ночей за 59700 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/1l0k стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 17 июля — 24 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак, обед, ужин (FB)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
ФОТО: UNSPLASH
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