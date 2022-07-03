Топ 5 предложений в лучшие отели Абхазии из Регионов!

Из Нижнего Новгорода тур в Абхазию «Летний Солнечный Пансионат»

Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 42300 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/pxms стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 17 июля — 24 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак, обед, ужин (FB)

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка не включена

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Из Уфы тур в Абхазию «Пансионат Кяласур»

Из Уфы на 7 ночей за 37100 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/8mim стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 16 июля — 23 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Самары тур в Абхазию «База Отдыха Апсны»

Из Самары на 7 ночей за 43000 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/7z9v стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 17 июля — 24 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак и ужин (HB)

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка не включена

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Из Казани тур в Абхазию «Отель Вилла Сова»

Из Казани на 7 ночей за 42100 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/pv7l стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 18 июля — 25 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Екатеринбурга тур в Абхазию «Отель Золотой Якорь»

Из Екатеринбурга на 7 ночей за 59700 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/1l0k стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 17 июля — 24 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак, обед, ужин (FB)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена