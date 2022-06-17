Таиланд с 1 июля отменит Thailand Pass. Новости туризма от 17.06.2022

⚡️Таиланд с 1 июля отменит Thailand Pass, сообщает Thaiger со ссылкой на решение местного оперштаба.

➖ С 1 июля регистрироваться в Thailand Pass для въезда не нужно. Сертификат о вакцинации или тесты будут проверять при посадке на рейс в Таиланд. Также непривитые путешественники могут пройти экспресс-тест АТК по прибытии.

➖ Медстраховка с минимальным покрытием в 10 000 $ больше не будет обязательна.

➖ Ношение масок на открытом воздухе будет отменено, однако масочный режим сохранится в людных местах и в закрытых помещениях.

➖ Все 77 провинций страны станут «зелеными» зонами — развлекательные заведения разрешат открыть и они смогут работать до 2 часов ночи. Позже местный оперштаб сделает дополнительное объявление по этому вопросу.