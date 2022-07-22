Southwind Airlines начнет полеты в Россию 2 августа. Новости туризма от 22.07.2022

▪️ Southwind Airlines, одна из двух турецких авиакомпаний, созданных под российский рынок, начнет летать по маршруту Уфа — Анталья со 2 августа. Об этом сообщает аэропорт Уфы.

▪️ Рейс будет совершаться 6 раз в неделю на самолётах Airbus A321 вместимостью 220 пассажиров.

▪️ Других подробностей пока нет. Но можем предположить, что это будут чартерные рейсы.

▪️ Southwind Airlines первой из турецких новичков выходит на российский рынок. Есть еще авиакомпания Mavi Gök Aviation (MGA), основанная ANEX Tour в Анталии. Но в ее расписании пока есть только рейсы в Европу.

▪️ Это не единственный перевозчик, который будет летать в Башкирию. Corendon Airlines запускает рейсы из Уфы в Анталью с 26 июля. Полеты будут выполняться 4 раза в неделю, по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям, на Boeing 737-800 вместимостью 189 пассажиров.