Smartavia: из Москвы в Пермь или наоборот за 1100 рублей

Авиакомпания Smartavia предлагает отличные цены на билеты

Улететь из Москвы в Пермь (или наоборот) можно всего за 1100 рублей.

В минимальный тариф включен только провоз ручной клади.

Даты полетов: июнь.

Москва — Пермь:

Пермь — Москва:

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