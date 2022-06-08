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S7 Airlines замораживает проект лоукостера Citrus. Новости туризма от 08.06.2022

Новости
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«В 2022 году поставки необходимых для запуска лоукостера самолетов не состоятся, поэтому развитие авиакомпании с такой бизнес-моделью сейчас, к сожалению, невозможно. Решение о дальнейшей судьбе проекта будет принято к концу года», — сообщил «Известиям»  официальный представитель компании.

Сайт citrus.ru уже перестал работать — при входе на него отображается ошибка. При этом команда лоукостера в полном составе продолжит работу в холдинге: как в S7 Airlines, так и в ООО «Глобус», на базе которого должен был запуститься Citrus. В сертификате «Глобуса» есть 3 самолета и в летнем сезоне 2022 года компании начнут выполнять совместные рейсы в рамках код-шерингового соглашения.

Планируется, что «Глобус» будет вместо S7 летать на маршрутах из Москвы в Волгоград, Мурманск, Нижневартовск и Самару. Разница будет только в операторе полётов — все условия перевозки останутся такими же, как у S7. Билеты будут продаваться на s7.ru, в официальном приложении S7 Airlines и во всех офисах продаж.

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Жукова Таня
Ой, кажется тут еще нет информации, но автор ее скоро добавит!
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