S7 Airlines замораживает проект лоукостера Citrus. Новости туризма от 08.06.2022

«В 2022 году поставки необходимых для запуска лоукостера самолетов не состоятся, поэтому развитие авиакомпании с такой бизнес-моделью сейчас, к сожалению, невозможно. Решение о дальнейшей судьбе проекта будет принято к концу года», — сообщил «Известиям» официальный представитель компании.

Сайт citrus.ru уже перестал работать — при входе на него отображается ошибка. При этом команда лоукостера в полном составе продолжит работу в холдинге: как в S7 Airlines, так и в ООО «Глобус», на базе которого должен был запуститься Citrus. В сертификате «Глобуса» есть 3 самолета и в летнем сезоне 2022 года компании начнут выполнять совместные рейсы в рамках код-шерингового соглашения.

Планируется, что «Глобус» будет вместо S7 летать на маршрутах из Москвы в Волгоград, Мурманск, Нижневартовск и Самару. Разница будет только в операторе полётов — все условия перевозки останутся такими же, как у S7. Билеты будут продаваться на s7.ru, в официальном приложении S7 Airlines и во всех офисах продаж.