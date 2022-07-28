Россия выразила протест Латвии из-за требований ко въезжающим в страну россиянам на границе. Новости туризма от 28.07.2022

По информации МИД РФ, местные власти требуют у прибывающих в страну граждан РФ подписать бумагу о несогласии с политикой Москвы. В противном случае во въезде могут отказать.

«Сегодня, 27 июля в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Латвийской республики в РФ Атация Рутка. Ей был выражен решительный протест и вручена соответствующая нота по поводу провокационных действий латвийских правоохранительных органов, которые оказывают грубое давление на российских граждан при въезде на территорию Латвийской республики, требуя от них подписать заранее подготовленную бумагу о несогласии с политикой Российской Федерации», — сказал заместитель директора департамента информации и печати МИД Иван Нечаев.

Латвийские пограничники действительно могут вызвать на беседу пересекающих границу россиян, а затем потребовать подписать заявление о несогласии с политикой РФ. Согласно сообщениям в латвийском чате, такую процедуру проводят, как правило, с молодыми людьми призывного возраста, впервые въезжающими в Латвию. Судя по всему, требования зависят от КПП и настроения пограничника: иногда ничего подписывать не просят , иногда — просят почти всех, а в случае отказа могут как пропустить, так и запретить въезд и аннулировать визы.

Широкую огласку ситуация получила несколько дней назад, когда глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс сообщил, что его не пустили в Латвию из-за отказа подписать подобный документ.