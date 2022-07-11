«Россия» ставит больше рейсов в Армению и Казахстан

➖ С 18 июля вводится дополнительный рейс Самара — Ереван по понедельникам. Со 2 июля «Россия» уже летает дважды в неделю — по средам и субботам.

➖ С 17 июля вводятся рейсы из Красноярска в Нур-Султан по воскресеньям в дополнение к уже анонсированным перелётам по субботам и четвергам.