«Россия» ставит больше рейсов в Армению и Казахстан

➖ С 18 июля вводится дополнительный рейс Самара — Ереван по понедельникам. Со 2 июля «Россия» уже летает дважды в неделю — по средам и субботам.
➖ С 17 июля вводятся рейсы из Красноярска в Нур-Султан по воскресеньям в дополнение к уже анонсированным перелётам по субботам и четвергам.
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