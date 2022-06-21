«Россия» с 25 июня начнёт летать из Москвы в Ташкент. Новости туризма от 21.06.2022

«Россия» с 25 июня начнёт летать из Москвы в Ташкент. Полёты из Шереметьево будут выполняться на SSJ-100 четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.
Также с 20 мая ежедневные рейсы из Шереметьево в Ташкент выполняет «Аэрофлот». Стоимость билетов у них значительно ниже.
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