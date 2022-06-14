«Россия» с 1 июля начнёт летать из Сочи в Дубай на SSJ-100. Новости туризма от 14.06.2022

«Россия» с 1 июля начнёт летать из Сочи в Дубай на SSJ-100, перелёты запланированы по средам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Билеты уже в продаже на сайте «Аэрофлота» и агрегаторах, но только до конца июля. Цена за билеты туда-обратно начинается от 20 000 рублей — в некоторые даты цены такие же, как у «Азимута».

Полёты из Сочи в ОАЭ были в планах «России» ещё весной, однако согласовать рейсы, судя по всему, удалось только сейчас.