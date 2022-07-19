Россия и Индонезия обсуждают возможности запуска прямого авиасообщения. Новости туризма от 19.07.2022

Индонезия очень заинтересована в развитии туристических связей с Россией, рассказала РИА Новости посол РФ в Индонезии Людмила Воробьева. Вот главные тезисы:

➖ По словам посла, гостей из России на Бали много даже сейчас, когда между странами нет прямых рейсов. Министр туризма прямо говорил о том, что индонезийская сторона очень рассчитывает на российских туристов.

➖ Переговоры о восстановлении прямых рейсов продолжаются: среди российских перевозчиков в этом заинтересована не только «Россия», но и другие авиакомпании. При этом речь идёт о рейсах не только из Москвы и Петербурга, но и из Казани, Новосибирска и других городов.

➖ Основной проблемой остается обеспечение безопасности для российских самолётов: индонезийская сторона должна гарантировать, что российские перевозчики не лишатся своих бортов. Также необходимо решить вопрос о страховании самолетов.