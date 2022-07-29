Россия и Азербайджан обсуждают возможности запуска в стране платёжной системы «Мир». Новости туризма от 29.07.2022

Россия и Азербайджан обсуждают возможности запуска в стране платёжной системы «Мир», пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление гендиректора Центробанка Азербайджана Фарида Османова.

«Данный вопрос обсуждается в рамках азербайджано-российской межправительственной комиссии, между соответствующими структурами с учетом политических и экономических факторов», — сказал Османов.