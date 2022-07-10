Распродажа Pegasus: билеты со скидкой 40%

Акция для вас.

Распродажа продлится до 13 июля включительно и актуальна для международных полетов полетов с 26 сентября по 25 марта.

Ищите полеты из Москвы, Питера, Краснодара, Грозного и Минеральных Вод.

В минимальную стоимость билета входит только ручная кладь.

Всю подробную информацию и билеты ищем на сайте авиакомпании.

Оплата только иностранными картами :(

Только для участников бонусной программы (регистрация пару минут).

Скидка (нужно выбрать акцию 40%) появляется в последний момент перед вводом данных банковской карты.

Вот, на моменте оплаты вылезает акция:

И вот в Стамбул за 3500 рублей:

Из СПБ:

Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:

Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/

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