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Распродажа Pegasus: билеты со скидкой 40%

Новости
Автор Опубликовано

Акция для вас.

Распродажа продлится до 13 июля включительно и актуальна для международных полетов полетов с 26 сентября по 25 марта.

Ищите полеты из Москвы, Питера, Краснодара, Грозного и Минеральных Вод.

В минимальную стоимость билета входит только ручная кладь.

Всю подробную информацию и билеты ищем на сайте авиакомпании.

Оплата только иностранными картами :(

Только для участников бонусной программы (регистрация пару минут).

Скидка (нужно выбрать акцию 40%) появляется в последний момент перед вводом данных банковской карты.

Вот, на моменте оплаты вылезает акция:

Распродажа Pegasus: билеты со скидкой 40%

И вот в Стамбул за 3500 рублей:

Распродажа Pegasus: билеты со скидкой 40%

Из СПБ:

Распродажа Pegasus: билеты со скидкой 40%

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  • Author Details
Жукова Таня
Ой, кажется тут еще нет информации, но автор ее скоро добавит!
email
sdmNew@checkintime.ru
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