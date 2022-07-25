Распродажа AirAsia: дешевые билеты по Азии

Кто планировал?

Покупаем до 30 июля, летаем с октября по март.

Проверяйте все направления лоукоста.

Количество мест ограничено. В минимальную цену входит только ручная кладь, питание или багаж за дополнительную плату.

Купить билеты за российскую карту нельзя — остальным на сайт авиакомпании

Вот:

Забирайте:

Вжух:

Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:

Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/

Ищите, бронируйте, отдыхайте!

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