Распродажа Аэрофлота: из Москвы в регионы от 5000 рублей туда-обратно

Национальный перевозчик предлагает скидки на билеты в/из Москвы
Даты полетов: 20 сентября — 23 декабря.
Билеты по минимальному тарифу включают провоз ручной клади.
Выгоднее сразу брать туда-обратно.
Купить билеты можно через сервис aviasales.ru или на сайте авиакомпании (здесь чуть дешевле).
Москва — МинВоды — Москва:
Москва — Махачкала — Москва:
Москва — Екатеринбург — Москва:
Москва — Барнаул — Москва:
Омск — Москва — Омск:
Новосибирск — Москва — Новосибирск:
Москва — Иркутск — Москва:
Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:
Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/
Или общий календарь: https://checkintime.ru/kalendar-tsen-na-aviabilety-v-realnom-vremeni/
Ищите, бронируйте, отдыхайте!
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