Распродажа Аэрофлота: из Москвы в регионы от 5000 рублей туда-обратно

Национальный перевозчик предлагает скидки на билеты в/из Москвы

Даты полетов: 20 сентября — 23 декабря.

Билеты по минимальному тарифу включают провоз ручной клади.

Выгоднее сразу брать туда-обратно.

Купить билеты можно через сервис aviasales.ru или на сайте авиакомпании (здесь чуть дешевле).

Москва — МинВоды — Москва:

Москва — Махачкала — Москва:

Москва — Екатеринбург — Москва:

Москва — Барнаул — Москва:

Омск — Москва — Омск:

Новосибирск — Москва — Новосибирск:

Москва — Иркутск — Москва:

Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:

Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/

Ищите, бронируйте, отдыхайте!