Радость и грусть: между Казанью и Нижним Новгородом запускают электричку

Сели и поехали
Между Казанью и Нижним Новгородом спустя XXX лет запускают электричку. Дневную и бесконечно долгую.
Наивные люди ждали Ласточку и снова не дождались.
Будет вот так:
И обратно:
Отправление ежедневно, кроме среды. Билеты в приложении РЖД.
Сидеть 7 часов ровно — не для вас?
Есть альтернативы:
по воздуху за 2800 рублей (ЮВТ Аэро)
по воде за 2100 рублей. Нижний Новгород — Чебоксары за 1500 рублей + Чебоксары — Казань за 600 рублей. Дольше и дороже, но зато с ветерком и по Волге.
Ну или поехать ночным поездом лёжа за 1700 рублей.
Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:
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