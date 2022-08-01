Радость и грусть: между Казанью и Нижним Новгородом запускают электричку

Сели и поехали

Между Казанью и Нижним Новгородом спустя XXX лет запускают электричку. Дневную и бесконечно долгую.

Наивные люди ждали Ласточку и снова не дождались.

Будет вот так:

И обратно:

Отправление ежедневно, кроме среды. Билеты в приложении РЖД.

Сидеть 7 часов ровно — не для вас?

Есть альтернативы:

по воздуху за 2800 рублей (ЮВТ Аэро)

по воде за 2100 рублей. Нижний Новгород — Чебоксары за 1500 рублей + Чебоксары — Казань за 600 рублей. Дольше и дороже, но зато с ветерком и по Волге.

Ну или поехать ночным поездом лёжа за 1700 рублей.

Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:

Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/

Ищите, бронируйте, отдыхайте!