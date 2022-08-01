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Радость и грусть: между Казанью и Нижним Новгородом запускают электричку

Новости
Автор Опубликовано

Сели и поехали

Между Казанью и Нижним Новгородом спустя XXX лет запускают электричку. Дневную и бесконечно долгую.

Наивные люди ждали Ласточку и снова не дождались.

Будет вот так:

Радость и грусть: между Казанью и Нижним Новгородом запускают электричку

И обратно:

Радость и грусть: между Казанью и Нижним Новгородом запускают электричку

Отправление ежедневно, кроме среды. Билеты в приложении РЖД.

Сидеть 7 часов ровно — не для вас?

Есть альтернативы: 

по воздуху за 2800 рублей (ЮВТ Аэро)

Радость и грусть: между Казанью и Нижним Новгородом запускают электричку

по воде за 2100 рублей. Нижний Новгород — Чебоксары за 1500 рублей + Чебоксары — Казань за 600 рублей. Дольше и дороже, но зато с ветерком и по Волге.

Ну или поехать ночным поездом лёжа за 1700 рублей.

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  • Author Details
Жукова Таня
Ой, кажется тут еще нет информации, но автор ее скоро добавит!
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