Прямые рейсы между Нижним Новгородом и Калининградом с багажом за 1900 рублей

Билетов много

Адекватная цена на топ-направление: билеты на прямые рейсы между Калининградом и Нижним Новгородом стоят 1900 рублей. Дат много, багаж в цене.

Да, это не билеты за 2 рубля, которые всем нам так нравились, но тоже ничего

Даты: с 30 октября до конца года.

Билеты в продаже на сайте авиакомпании или на aviasales

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Туда-сюда

Сайт авиакомпании по-прежнему работает криво, но если перейти с ависэйлс, то вроде как всё ок:

Вроде всё.

Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:

Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/

Ищите, бронируйте, отдыхайте!