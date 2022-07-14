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Прямые рейсы между Нижним Новгородом и Калининградом с багажом за 1900 рублей

Новости
Автор Опубликовано

Билетов много

Адекватная цена на топ-направление: билеты на прямые рейсы между Калининградом и Нижним Новгородом стоят 1900 рублей. Дат много, багаж в цене.

Да, это не билеты за 2 рубля, которые всем нам так нравились, но тоже ничего

Даты: с 30 октября до конца года.

Билеты в продаже на сайте авиакомпании или на aviasales

Октябрь

Прямые рейсы между Нижним Новгородом и Калининградом с багажом за 1900 рублей

Ноябрь

Прямые рейсы между Нижним Новгородом и Калининградом с багажом за 1900 рублей

Декабрь

Прямые рейсы между Нижним Новгородом и Калининградом с багажом за 1900 рублей

Туда-сюда

Прямые рейсы между Нижним Новгородом и Калининградом с багажом за 1900 рублей

Сайт авиакомпании по-прежнему работает криво, но если перейти с ависэйлс, то вроде как всё ок:

Прямые рейсы между Нижним Новгородом и Калининградом с багажом за 1900 рублей

Вроде всё.

Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:
Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/

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  • Author Details
Жукова Таня
Ой, кажется тут еще нет информации, но автор ее скоро добавит!
email
sdmNew@checkintime.ru
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