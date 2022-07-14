Прямые рейсы между Нижним Новгородом и Калининградом с багажом за 1900 рублей

Билетов много
Адекватная цена на топ-направление: билеты на прямые рейсы между Калининградом и Нижним Новгородом стоят 1900 рублей. Дат много, багаж в цене.
Да, это не билеты за 2 рубля, которые всем нам так нравились, но тоже ничего
Даты: с 30 октября до конца года.
Билеты в продаже на сайте авиакомпании или на aviasales
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Туда-сюда
Сайт авиакомпании по-прежнему работает криво, но если перейти с ависэйлс, то вроде как всё ок:
Вроде всё.
Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:
Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/
Или общий календарь: https://checkintime.ru/kalendar-tsen-na-aviabilety-v-realnom-vremeni/
Ищите, бронируйте, отдыхайте!
Как найти горящий тур? Удобный календарь туров для быстрой проверки.
Или полноценный онлайн поиск по нужным вам датам и фильтрам - Поиск тура
Так же, удобно следить за горящими турами на выходные из нашего специально раздела "На выходные"
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