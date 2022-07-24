Прямые рейсы из Прибалтики и Финляндии в Европу от 770 рублей

Авиакомпания Ryanair предлагает отличные цены на лето

Выезжать из России без оснований можно с 15 июля.

В системах бронирования лоукоста Ryanair нашлись билеты всего от 12,99 евро (770 рублей). В минимальный прайс включен только провоз ручной клади.

Даты полетов: август.

Все страны из этого поста уже открыты для туризма.

Купить билеты можно через сервис aviasales.ru (тут проходят любые российские карты) или на сайте авиакомпании (тут дешевле, но рос. карты не принимают).

Таллин — Стокгольм:

На aviasales 960 рублей:

Рига — Вена:

Рига — Рим:

Хельсинки — Задар:

Рига — Милан:

Таллин — Мальта:

Хельсинки — Барселона (Жирона):

Хельсинки — Милан:

Вильнюс — Корфу:

Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:

Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/

Ищите, бронируйте, отдыхайте!