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Прямые рейсы из Прибалтики и Финляндии в Европу от 770 рублей

Новости
Автор Опубликовано

Авиакомпания Ryanair предлагает отличные цены на лето

Выезжать из России без оснований можно с 15 июля.

В системах бронирования лоукоста Ryanair нашлись билеты всего от 12,99 евро (770 рублей). В минимальный прайс включен только провоз ручной клади.

Даты полетов: август.

Все страны из этого поста уже открыты для туризма.

Купить билеты можно через сервис aviasales.ru (тут проходят любые российские карты) или на сайте авиакомпании (тут дешевле, но рос. карты не принимают).

Таллин — Стокгольм:

Прямые рейсы из Прибалтики и Финляндии в Европу от 770 рублей

На aviasales 960 рублей:

Прямые рейсы из Прибалтики и Финляндии в Европу от 770 рублей

Рига — Вена:

Прямые рейсы из Прибалтики и Финляндии в Европу от 770 рублей

Рига — Рим:

Прямые рейсы из Прибалтики и Финляндии в Европу от 770 рублей

Хельсинки — Задар:

Прямые рейсы из Прибалтики и Финляндии в Европу от 770 рублей

Рига — Милан:

Прямые рейсы из Прибалтики и Финляндии в Европу от 770 рублей

Таллин — Мальта:

Прямые рейсы из Прибалтики и Финляндии в Европу от 770 рублей

Хельсинки — Барселона (Жирона):

Прямые рейсы из Прибалтики и Финляндии в Европу от 770 рублей

Хельсинки — Милан:

Прямые рейсы из Прибалтики и Финляндии в Европу от 770 рублей

Вильнюс — Корфу:

Прямые рейсы из Прибалтики и Финляндии в Европу от 770 рублей

Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:
Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/

Или общий календарь: https://checkintime.ru/kalendar-tsen-na-aviabilety-v-realnom-vremeni/

Ищите, бронируйте, отдыхайте!

 

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Жукова Таня
Ой, кажется тут еще нет информации, но автор ее скоро добавит!
email
sdmNew@checkintime.ru
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