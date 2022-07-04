Прямые рейсы из Прибалтики и Финляндии в Европу от 560 рублей

Авиакомпании Ryanair и Wizz Air предлагают отличные цены на летние месяцы

А главное — сегодня вышла новость о том, что выехать из России можно будет без оснований с 15 июля.

В системах бронирования лоукостов Ryanair и Wizz Air нашлись билеты всего от 9,99 евро (560 рублей). В минимальный прайс включен только провоз ручной клади.

Даты полетов: 15 июля — 31 августа.

Все страны из этого поста уже открыты для туризма.

Купить билеты можно через сервис aviasales.ru (тут немного дороже) или на сайтах авиакомпаний (рос. карты не проходят): Ryanair, Wizz Air.

Таллин — Осло:

На aviasales 780 рублей:

Таллин — Биллунн:

На aviasales 1020 рублей:

Таллин — Венеция:

На aviasales 1360 рублей:

Таллин — Неаполь:

На aviasales 1500 рублей:

Таллин — Милан:

На aviasales 1710 рублей

Таллин — Париж:

На aviasales 1550 рублей

Таллин — Рим:

На aviasales 1550 рублей

Таллин — Мальта:

На aviasales 1740 рублей

Хельсинки — Венеция:

На aviasales 1550 рублей

Хельсинки — Задар:

На aviasales 1550 рублей

Хельсинки — Париж:

На aviasales 1930 рублей

Хельсинки — Аликанте:

На aviasales 2190 рублей

Рига — Барселона:

На aviasales 1990 рублей

Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:

Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/

Ищите, бронируйте, отдыхайте!