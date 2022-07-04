Прямые рейсы из Прибалтики и Финляндии в Европу от 560 рублей

Авиакомпании Ryanair и Wizz Air предлагают отличные цены на летние месяцы
А главное — сегодня вышла новость о том, что выехать из России можно будет без оснований с 15 июля.
В системах бронирования лоукостов Ryanair и Wizz Air нашлись билеты всего от 9,99 евро (560 рублей). В минимальный прайс включен только провоз ручной клади.
Даты полетов: 15 июля — 31 августа.
Все страны из этого поста уже открыты для туризма.
Купить билеты можно через сервис aviasales.ru (тут немного дороже) или на сайтах авиакомпаний (рос. карты не проходят): Ryanair, Wizz Air.
Таллин — Осло:
На aviasales 780 рублей:
Таллин — Биллунн:
На aviasales 1020 рублей:
Таллин — Венеция:
На aviasales 1360 рублей:
Таллин — Неаполь:
На aviasales 1500 рублей:
Таллин — Милан:
На aviasales 1710 рублей
Таллин — Париж:
На aviasales 1550 рублей
Таллин — Рим:
На aviasales 1550 рублей
Таллин — Мальта:
На aviasales 1740 рублей
Хельсинки — Венеция:
На aviasales 1550 рублей
Хельсинки — Задар:
На aviasales 1550 рублей
Хельсинки — Париж:
На aviasales 1930 рублей
Хельсинки — Аликанте:
На aviasales 2190 рублей
Рига — Барселона:
На aviasales 1990 рублей
Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:
Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/
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