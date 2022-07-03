Прямые рейсы из Петербурга во Владивосток (и наоборот) с багажом за 20000 рублей туда-обратно

Авиакомпания Аэрофлот предлагает недорогие билеты на Дальний Восток

Улететь прямыми рейсами из Питера во Владивосток (и наоборот) можно за 20000 рублей в обе стороны.

В цене питание, провоз ручной клади и багажа.

Даты полетов: с июля по сентябрь.

Подобрать свои даты и купить билеты можно через сервис aviasales.ru или на сайте авиакомпании.

Пример бронирования:

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Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/

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