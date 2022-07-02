Прямые рейсы из Петербурга на Байкал за 13000 рублей туда-обратно

Авиакомпания Россия предлагает недорогие билеты в Иркутск
Улететь прямыми рейсами из Питера в Иркутск можно за 13000 рублей в обе стороны.
В цене питание и провоз ручной клади.
Даты полетов: с июля по октябрь.
Петербург — Иркутск — Петербург в июле:
Петербург — Иркутск — Петербург в августе:
На оф. сайте чуть дешевле.
А еще при покупке данных билетов есть возможность получить билет из Питера в Минск на любую дату до конца октября всего за 1700 рублей (летит Аэрофлот через Москву).
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