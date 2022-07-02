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Прямые рейсы из Петербурга на Байкал за 13000 рублей туда-обратно

Новости
Автор Опубликовано

Авиакомпания Россия предлагает недорогие билеты в Иркутск

Улететь прямыми рейсами из Питера в Иркутск можно за 13000 рублей в обе стороны.

В цене питание и провоз ручной клади.

Даты полетов: с июля по октябрь.

Петербург — Иркутск — Петербург в июле:

Прямые рейсы из Петербурга на Байкал за 13000 рублей туда-обратно

Петербург — Иркутск — Петербург в августе:

Прямые рейсы из Петербурга на Байкал за 13000 рублей туда-обратно

На оф. сайте чуть дешевле.

Прямые рейсы из Петербурга на Байкал за 13000 рублей туда-обратно

А еще при покупке данных билетов есть возможность получить билет из Питера в Минск на любую дату до конца октября всего за 1700 рублей (летит Аэрофлот через Москву).

Прямые рейсы из Петербурга на Байкал за 13000 рублей туда-обратно

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Жукова Таня
Ой, кажется тут еще нет информации, но автор ее скоро добавит!
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