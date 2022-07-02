Прямые рейсы из Петербурга на Байкал за 13000 рублей туда-обратно

Авиакомпания Россия предлагает недорогие билеты в Иркутск

Улететь прямыми рейсами из Питера в Иркутск можно за 13000 рублей в обе стороны.

В цене питание и провоз ручной клади.

Даты полетов: с июля по октябрь.

Петербург — Иркутск — Петербург в июле:

Петербург — Иркутск — Петербург в августе:

На оф. сайте чуть дешевле.

А еще при покупке данных билетов есть возможность получить билет из Питера в Минск на любую дату до конца октября всего за 1700 рублей (летит Аэрофлот через Москву).

Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:

Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/

Ищите, бронируйте, отдыхайте!