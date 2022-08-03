Прямые рейсы из Москвы в Узбекистан за 13300 рублей туда-обратно

Планируем путешествие!
Авиакомпания Uzbekistan Airways предлагает билеты из Москвы в Ташкент за 13300 рублей туда-обратно.
В цены входит провоз ручной клади, а полет с багажом выйдет всего на 1300 рублей дороже.
Даты полетов: ноябрь-март.
Подобрать свои даты и купить билеты можно через сервис aviasales.ru.
Москва — Ташкент — Москва в ноябре:
Москва — Ташкент — Москва с захватом НГ:
Москва — Ташкент — Москва в марте:
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