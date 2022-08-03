Прямые рейсы из Москвы в Узбекистан за 13300 рублей туда-обратно

Планируем путешествие!

Авиакомпания Uzbekistan Airways предлагает билеты из Москвы в Ташкент за 13300 рублей туда-обратно.

В цены входит провоз ручной клади, а полет с багажом выйдет всего на 1300 рублей дороже.

Даты полетов: ноябрь-март.

Подобрать свои даты и купить билеты можно через сервис aviasales.ru.

Москва — Ташкент — Москва в ноябре:

Москва — Ташкент — Москва с захватом НГ:

Москва — Ташкент — Москва в марте:

Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:

Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/

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