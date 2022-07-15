Прямые рейсы из Москвы в Узбекистан за 12300 рублей туда-обратно (Новый год и каникулы)

Планируем путешествие на праздничные даты!

Авиакомпания Uzbekistan Airways предлагает билеты из Москвы в Ташкент за 12300 рублей туда-обратно.

В цены входит провоз ручной клади, а полет с багажом выйдет всего на 1200 рублей дороже.

Даты полетов: с захватом НГ и каникул.

Подобрать свои даты и купить билеты можно через сервис aviasales.ru.

Москва — Ташкент — Москва:

Есть и соседние даты — проверяйте!

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Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/

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