Прямые рейсы из Москвы в Иран от 12500 рублей туда-обратно

Авиакомпании Северный Ветер и Аэрофлот уже летают из Москвы в Тегеран

Сейчас доступны билеты от 12500 рублей в обе стороны.

В цены входит провоз ручной клади.

Даты полетов: с августа по октябрь.

Купить билеты можно через сервис aviasales.ru или на сайтах авиакомпаний: Северный Ветер, Аэрофлот.

Москва — Тегеран — Москва в августе:

Москва — Тегеран — Москва в августе на подольше:

Москва — Тегеран — Москва в сентябре:

Москва — Тегеран — Москва в октябре:

Москва — Тегеран — Москва в августе (Аэрофлот):

Условия въезда? ПЦР-тест на старше 72 часов или сертификат о вакцинации (Спутник V подходит).

Визу можно получить в консульстве или по прилете (без штампов) при наличии электронного приглашения.

Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:

Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/

Ищите, бронируйте, отдыхайте!