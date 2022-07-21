Прямые рейсы из Москвы в Иран от 12500 рублей туда-обратно

Авиакомпании Северный Ветер и Аэрофлот уже летают из Москвы в Тегеран
Сейчас доступны билеты от 12500 рублей в обе стороны.
В цены входит провоз ручной клади.
Даты полетов: с августа по октябрь.
Купить билеты можно через сервис aviasales.ru или на сайтах авиакомпаний: Северный Ветер, Аэрофлот.
Москва — Тегеран — Москва в августе:
Москва — Тегеран — Москва в августе на подольше:
Москва — Тегеран — Москва в сентябре:
Москва — Тегеран — Москва в октябре:
Москва — Тегеран — Москва в августе (Аэрофлот):
Условия въезда? ПЦР-тест на старше 72 часов или сертификат о вакцинации (Спутник V подходит).
Визу можно получить в консульстве или по прилете (без штампов) при наличии электронного приглашения.
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