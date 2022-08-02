Прямые рейсы из Москвы в Индию за 22200 рублей туда-обратно

Авиакомпания Аэрофлот снизила цены на август

Сейчас доступны билеты из Москвы в столицу Индии за 22200 рублей в обе стороны. В цену входит питание и провоз ручной клади.

Еще есть варианты в один конец за 11500 рублей.

Даты полетов: 9-17 августа. Билетов еще много.

Купить билеты можно через сервис aviasales.ru или на сайте авиакомпании.

Москва — Дели — Москва:

Для въезда в Индию всем нужен ПЦР-тест.

Вроде всё.

Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:

Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/

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