Прямые рейсы из Москвы в Индию за 22200 рублей туда-обратно

Авиакомпания Аэрофлот снизила цены на август
Сейчас доступны билеты из Москвы в столицу Индии за 22200 рублей в обе стороны. В цену входит питание и провоз ручной клади.
Еще есть варианты в один конец за 11500 рублей.
Даты полетов: 9-17 августа. Билетов еще много.
Купить билеты можно через сервис aviasales.ru или на сайте авиакомпании.
Москва — Дели — Москва:
Для въезда в Индию всем нужен ПЦР-тест.
Вроде всё.
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